嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

江政達表示，視覺中的背景強光是不可避免的問題，為解決強光導致感測器飽和的困擾，研究團隊透過電路設計實現視網膜視覺感測器，藉由抗高背景光電路，讓晶片在強光環境下仍能運作，增加應用適應性。

研究團隊耗時2年鑽研，在仿視神經細胞像素架構中，納入視桿細胞、水平細胞及雙極細胞功能，分別對應光接收、影像平均化及邊緣萃取。林東逸與張俊淇表示，此項技術能在仿視神經細胞像素矩陣中移除多餘背景光電流，如同無人機在戶外強光環境下的影像感測。

這項研發成果因具備水平細胞電路特性，可即時去除光雜訊，並透過雙極細胞邊緣萃取，減少影像資訊處理量。由於採取仿生設計，不須額外加入後端訊號處理，有效降低演算法的複雜度。江政達研究團隊未來將持續深化研究，嘗試延伸至人體植入式視網膜仿生晶片，期盼取得進一步突破。

嘉大電機系林東逸及張俊淇操作文字字母投射並移除多餘背景光電流。圖／嘉義大學提供

嘉大電機系教授江政達指導學生操作電路設計。圖／嘉義大學提供

嘉義大學電機工程學系教授江政達（左）指導學生林東逸及張俊淇進行研發成果論文討論。圖／嘉義大學提供

嘉大電機系教授江政達團隊於仿視神經細胞像素矩陣中添加抗高背景光電路。圖／嘉義大學提供

嘉大電機系教授江政達與學生林東逸及張俊淇成功研發視網膜仿生學視覺偵測器。圖／嘉義大學提供

嘉大電機系教授江政達團隊完成仿生視覺光感測系統與CMOS（積體電路製程）整合。圖／嘉義大學提供