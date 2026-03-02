聽新聞
0:00 / 0:00
嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊
嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。
江政達表示，視覺中的背景強光是不可避免的問題，為解決強光導致感測器飽和的困擾，研究團隊透過電路設計實現視網膜視覺感測器，藉由抗高背景光電路，讓晶片在強光環境下仍能運作，增加應用適應性。
研究團隊耗時2年鑽研，在仿視神經細胞像素架構中，納入視桿細胞、水平細胞及雙極細胞功能，分別對應光接收、影像平均化及邊緣萃取。林東逸與張俊淇表示，此項技術能在仿視神經細胞像素矩陣中移除多餘背景光電流，如同無人機在戶外強光環境下的影像感測。
這項研發成果因具備水平細胞電路特性，可即時去除光雜訊，並透過雙極細胞邊緣萃取，減少影像資訊處理量。由於採取仿生設計，不須額外加入後端訊號處理，有效降低演算法的複雜度。江政達研究團隊未來將持續深化研究，嘗試延伸至人體植入式視網膜仿生晶片，期盼取得進一步突破。
