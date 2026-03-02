快訊

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇台灣明明是四面環海的地方，「海洋」相關的科系為何很冷門？示意圖／ingimage

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？對此，不少網友認為與過去的政策有關。

一名網友在Threads發文，表示他雖然不是念相關科系，但還是有個疑問，台灣明明是海島型的地方，照理說應該很多人靠海吃飯，但掛上「海洋」二字相關的科系卻不夯，甚至很冷門，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友認為跟從前的海禁政策有關，「海禁國家，我們的教育不是讓我們安全在海邊玩耍、與海洋共處，而是告訴我們海洋很危險」、「從更廣的文化視角來看，可能也與長期的海禁，導致海洋文化徹底斷層有關」、「以前（大約40至80年），入山管制嚴格，海邊有海防，閒人勿進，現在呢，充滿水泥肉粽角，慢慢的山跟海離民眾越來越遠」。

也有網友提到出路與薪資問題，「熱門科系很高程度是跟著高收入、高社經地位的職業在走的，像以前教育相關或醫學相關是熱門，現在則演變成電資相關與醫學相關」、「海洋科學系畢業飄過，同學有做相關工作的真的不多」、「因為賺不贏科技電子業」、「台灣這些科系都不錯，只是現實是出路和產業獲利不如科技業」。

根據戒嚴時期的規定，當時台灣所有海岸高潮線往內推500米是管制區，由警備總部的海防部隊管轄，不屬當地政府的治理範圍。在這個區域之內不但不准攝影、不准開發，也不准新建建築物，因此有人評論，此禁令比起明、清兩朝的「片板不許下海」有過之而無不及。

私立秒變國立？修平科大擬併暨大引熱議 畢業證書領哪張校方給答案

私立修平科大前天通過與國立國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。消息一出引熱議，很多網友讚，修平創...

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

