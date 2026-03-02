台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？對此，不少網友認為與過去的政策有關。

一名網友在Threads發文，表示他雖然不是念相關科系，但還是有個疑問，台灣明明是海島型的地方，照理說應該很多人靠海吃飯，但掛上「海洋」二字相關的科系卻不夯，甚至很冷門，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友認為跟從前的海禁政策有關，「海禁國家，我們的教育不是讓我們安全在海邊玩耍、與海洋共處，而是告訴我們海洋很危險」、「從更廣的文化視角來看，可能也與長期的海禁，導致海洋文化徹底斷層有關」、「以前（大約40至80年），入山管制嚴格，海邊有海防，閒人勿進，現在呢，充滿水泥肉粽角，慢慢的山跟海離民眾越來越遠」。

也有網友提到出路與薪資問題，「熱門科系很高程度是跟著高收入、高社經地位的職業在走的，像以前教育相關或醫學相關是熱門，現在則演變成電資相關與醫學相關」、「海洋科學系畢業飄過，同學有做相關工作的真的不多」、「因為賺不贏科技電子業」、「台灣這些科系都不錯，只是現實是出路和產業獲利不如科技業」。

根據戒嚴時期的規定，當時台灣所有海岸高潮線往內推500米是管制區，由警備總部的海防部隊管轄，不屬當地政府的治理範圍。在這個區域之內不但不准攝影、不准開發，也不准新建建築物，因此有人評論，此禁令比起明、清兩朝的「片板不許下海」有過之而無不及。