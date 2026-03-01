快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供 宋原彰
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供 宋原彰

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉，社會組由高雄在地的吳天騰奪冠，領先亞軍50分。學生組由樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。

2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽，社會組與學生組各有48人報名參加。社會組2/27競技，學生組2/28比賽，都要經過二輪杯測淘汰賽才能進入第三輪的個人沖煮展演決賽。競爭非常激烈，大會特別設置的「三好獎」，由社會組佳作獎的歐翼瑋及學生組亞軍的李婕瑀分別抱走「三好獎」殊榮。

佛光山寺住持心保和尚在頒獎時表示，星雲大師長年推動「三好」理念，鼓勵大眾在生活中「做好事、說好話、存好心」，佛光山舉辦「三好盃咖啡沖煮賽」，正是以沖煮咖啡作為媒介，引導大眾親近佛光山，多行三好。佛光山法寶堂堂主慧屏法師勉勵選手，「生命本身就是一種應對進退與取捨」，如同比賽中，有人重視技藝，有人專注展演，不論選擇哪一條路，「認真，才是脫穎而出的關鍵」

大會主審劉千如讚許選手對咖啡豆特性的掌握都相當到位，皆能沖煮出豆子的核心風味，顯示賽前準備非常扎實，因此6位感官評審在評選時常陷入膠著。28日傍晚學生組比賽結束後，評審團隊更開放現場提問，讓選手把握機會請益沖煮技法與風味修正方向。

學生組冠軍廖祐慶此次採用極濃縮方式萃取後再加水稀釋，成功降低瑕疵風味、提升風味層次與穩定度。他坦言，奪冠真的很意外，因為大家實力都很堅強，只是剛好運氣不錯，沖出了一杯好喝的咖啡。社會組冠軍吳天騰賽前研究雲南咖啡豆的風味特性，並先尋找同產地豆子練習抓參數；取得比賽豆後，再依據焙度思考風味表現方向與細部微調。他認為，這次奪冠正好印證「有付出，就有收穫」。

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供 宋原彰
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供 宋原彰

佛光山

延伸閱讀

迎接2026馬年燈會！7-ELEVEN推逾10款「卡通燈籠」歡樂過元宵　桂冠湯圓限時「任3件7折」

即刻下訂！星宇航空攜手日清食品3款聯名杯麵

全國語文競賽屏東創歷年最佳紀錄 客語字音字形奪下4個特優

星巴克「買一送一」限定一天！85℃好咖日也來了 最多省375元

相關新聞

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

私立秒變國立？修平科大擬併暨大引熱議 畢業證書領哪張校方給答案

私立修平科大前天通過與國立國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。消息一出引熱議，很多網友讚，修平創...

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉，社會組由高雄在地的吳天騰奪冠，領先亞軍50分。學生組由樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

台大推283領域專長「套餐」 資工生跨修財務經濟、園藝能跨行銷管理

115升大學學測近日公告成績，繁星推薦、申請入學等管道將於近日開跑。國立台灣大學近期推動「領域專長」，提供學生組合套餐，...

教升爭議／台灣缺好典範 教學升等不到二成台大更掛零

大學教師教學升等是多元升等的核心政策，但實踐上困境重重。近8年全台教學升等占比不到二成，台大甚至掛零。儘管國外設有「專責教學」職位，請沒有升等壓力的兩種人來教，更有專門經費，而台灣卻因薪資結構難以複製？研究做得好的學者因背負限年升等壓力，改以教學升等「解套」，為何台大資深教授覺得可惜？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。