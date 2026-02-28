打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯一選擇，校內近期就推動「領域專長」，提供學生組合「套餐」，能自由組合理想的跨域專長。

全教總大專委員會主委楊逸飛表示，近年社會產業變遷太快，單一專長要應對變化已不太足夠，各大學都逐漸打破科系邊界，但也要問，結構改變了，大學授課方式是否也有跟進？如傾向專題、小組式小班化的教學，學生也要對未來或職涯有更明晰的想法，清楚方向，選課才會有策略。

台大表示，領域專長增至二八三個，遍及校內六十八個系所，涵蓋人工智慧、輿情分析、機器人、數位新聞等領域，每個專長由四至五門課程組成，約十二至十五學分。

台大教務長王泓仁談到，領域專長就像組合好的套餐，有明確的主軸與學習路徑，從基礎、理論到方法循序漸進，並完成專題研究或專案實作。

王泓仁表示，過去大學培養的單一專業已很難定義未來人才，學校鼓勵學生跨出學科邊界，從一一○年開辦至今，已有逾四千人次取得五三七○個領域專長。

台大統計也發現，如經濟系財務經濟領域專長，有來自地質系、資工系、數學系等學生修讀；國企系推出的行銷管理，也有園藝系、動科系等學生修習。

教育部則將台大經驗移植政大、陽明交大等八校，以政大為例，由學生自主提課程組合規畫，再進行書審、面試，規模接近雙主修，並由計畫辦公室協助學生修讀。