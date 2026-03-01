校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才
國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十二萬元，鼓勵留鄉服務；馬偕醫學大學並參與課程與師資規畫，培育在地護理人力，回應東部醫療需求。
台東大學將於今年度設立護理學系，首屆招生三十五人。學校擬與台東馬偕醫院共同培訓護理專業人才，為台東醫療注入新血。
東大校長鄭憲宗說，東大護理學系是在各界支持與跨部會協助下，向教育部爭取的重要成果。馬偕醫學大學校長葉宏一則表示，護理教育不僅培養專業技術，更涵蓋臨床判斷能力、人文關懷精神與專業責任感。課程設計與實習須與臨床緊密連結，學生才能累積實務能力。
葉宏一並提到，馬偕護理學系長期約九成畢業生通過長國家考試，未來馬偕醫療體系及醫學大學將提供東大學生臨床實習機會，並規畫赴台北校區與醫院體系進行交換與進階學習，拓展專業視野；同時透過獎學金機制，支持優秀且學生回饋在地醫療與照護的需求。
兩校日前亦就具體合作方案進行討論，教師方面，亦祭出學系發展諮詢、遠距教學資源共享、專業研習與教師成長支持等措施，強化教學品質與專業交流。雙方期待深化實質合作，讓更多青年學子認識東大護理學系的特色與資源，補足東部照護人力。
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。