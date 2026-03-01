校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十二萬元，鼓勵留鄉服務；馬偕醫學大學並參與課程與師資規畫，培育在地護理人力，回應東部醫療需求。

台東大學將於今年度設立護理學系，首屆招生三十五人。學校擬與台東馬偕醫院共同培訓護理專業人才，為台東醫療注入新血。

東大校長鄭憲宗說，東大護理學系是在各界支持與跨部會協助下，向教育部爭取的重要成果。馬偕醫學大學校長葉宏一則表示，護理教育不僅培養專業技術，更涵蓋臨床判斷能力、人文關懷精神與專業責任感。課程設計與實習須與臨床緊密連結，學生才能累積實務能力。

葉宏一並提到，馬偕護理學系長期約九成畢業生通過長國家考試，未來馬偕醫療體系及醫學大學將提供東大學生臨床實習機會，並規畫赴台北校區與醫院體系進行交換與進階學習，拓展專業視野；同時透過獎學金機制，支持優秀且學生回饋在地醫療與照護的需求。

兩校日前亦就具體合作方案進行討論，教師方面，亦祭出學系發展諮詢、遠距教學資源共享、專業研習與教師成長支持等措施，強化教學品質與專業交流。雙方期待深化實質合作，讓更多青年學子認識東大護理學系的特色與資源，補足東部照護人力。