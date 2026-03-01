聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國立台東大學去年與台東馬偕醫院簽訂合作協議，盼培養在地護理人才，為台東醫護人力注入新血。圖／台東大學提供
國立台東大學去年與台東馬偕醫院簽訂合作協議，盼培養在地護理人才，為台東醫護人力注入新血。圖／台東大學提供

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十二萬元，鼓勵留鄉服務；馬偕醫學大學並參與課程與師資規畫，培育在地護理人力，回應東部醫療需求。

台東大學將於今年度設立護理學系，首屆招生三十五人。學校擬與台東馬偕醫院共同培訓護理專業人才，為台東醫療注入新血。

東大校長鄭憲宗說，東大護理學系是在各界支持與跨部會協助下，向教育部爭取的重要成果。馬偕醫學大學校長葉宏一則表示，護理教育不僅培養專業技術，更涵蓋臨床判斷能力、人文關懷精神與專業責任感。課程設計與實習須與臨床緊密連結，學生才能累積實務能力。

葉宏一並提到，馬偕護理學系長期約九成畢業生通過長國家考試，未來馬偕醫療體系及醫學大學將提供東大學生臨床實習機會，並規畫赴台北校區與醫院體系進行交換與進階學習，拓展專業視野；同時透過獎學金機制，支持優秀且學生回饋在地醫療與照護的需求。

兩校日前亦就具體合作方案進行討論，教師方面，亦祭出學系發展諮詢、遠距教學資源共享、專業研習與教師成長支持等措施，強化教學品質與專業交流。雙方期待深化實質合作，讓更多青年學子認識東大護理學系的特色與資源，補足東部照護人力。

延伸閱讀

最暖好萊塢男神！玩命關頭「韓哥」姜成鎬二訪馬偕兒醫 送車車陪病童歡慶馬年

「玩命關頭」韓哥姜成鎬再訪馬偕兒醫 驚喜拜晚年為病童加油

花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

減輕護理師通勤進修壓力 聖馬爾定攜長庚科大開辦專班

相關新聞

私立秒變國立？修平科大擬併暨大引熱議 畢業證書領哪張校方給答案

私立修平科大前天通過與國立國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。消息一出引熱議，很多網友讚，修平創...

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

台大推283領域專長「套餐」 資工生跨修財務經濟、園藝能跨行銷管理

115升大學學測近日公告成績，繁星推薦、申請入學等管道將於近日開跑。國立台灣大學近期推動「領域專長」，提供學生組合套餐，...

教升爭議／台灣缺好典範 教學升等不到二成台大更掛零

大學教師教學升等是多元升等的核心政策，但實踐上困境重重。近8年全台教學升等占比不到二成，台大甚至掛零。儘管國外設有「專責教學」職位，請沒有升等壓力的兩種人來教，更有專門經費，而台灣卻因薪資結構難以複製？研究做得好的學者因背負限年升等壓力，改以教學升等「解套」，為何台大資深教授覺得可惜？

修平科大將併入暨大 私校工會：急流勇退

私立修平科技大學前天通過與國立暨南國際大學整併意向案，規畫一一五學年度停招，修平也將捐出近十一億元校產助國家興學，引發高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。