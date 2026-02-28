台大推動領域專長 累積逾4千人次取得證書
大學想要跨域修課，不一定要轉系、雙主修，台灣大學於110學年度起推動「領域專長」，以4到5門課為模組，至今累積超過4000人次完成要求課程，畢業時可獲得證書。
因應AI（人工智慧）和各項科技發展，跨域學習受到重視，但傳統大學教育系所壁壘分明，轉系門檻高，雙主修、輔系學分多，讓很多學生卻步。
台灣大學今天發布新聞稿指出，110學年度起推動「領域專長」，大學部學生不須事先申請，只要完成各模組要求的課程，系統就會自動審核修課情形，畢業時頒發專長證書，作為學力證明。
台大目前整理出283個領域專長供學生選擇，教務長王泓仁表示，許多學生想要跨域學習，卻不知道從何開始，領域專長就像組合好的套餐，有明確的主軸和學習路徑，從基礎、理論到方法循序漸進。
自110學年度推動至今，台大已累計超過4000人次取得5370個領域專長，其中13%屬於外系專長。例如原本主修心理系的彭姓學生，透過「資料分析」領域專長，成功跨足資管，還取得銀行的實習機會。
另一名森林系的張姓學生，對高齡科技有興趣，先後修讀機器人、人機互動、老人長照及神經生物與認知等課程，未來更打算進入心理所深造。
王泓仁表示，在快速變動的時代，單一專業已難以定義未來人才。透過領域專長，台大讓學生在穩固專業的同時，也能跨出學科邊界，培養整合與創新能力，為未來開拓更多可能。
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。