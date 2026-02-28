台大推動領域專長 累積逾4千人次取得證書

快訊

中央社／ 台北28日電

大學想要跨域修課，不一定要轉系、雙主修，台灣大學於110學年度起推動「領域專長」，以4到5門課為模組，至今累積超過4000人次完成要求課程，畢業時可獲得證書。

因應AI（人工智慧）和各項科技發展，跨域學習受到重視，但傳統大學教育系所壁壘分明，轉系門檻高，雙主修、輔系學分多，讓很多學生卻步。

台灣大學今天發布新聞稿指出，110學年度起推動「領域專長」，大學部學生不須事先申請，只要完成各模組要求的課程，系統就會自動審核修課情形，畢業時頒發專長證書，作為學力證明。

台大目前整理出283個領域專長供學生選擇，教務長王泓仁表示，許多學生想要跨域學習，卻不知道從何開始，領域專長就像組合好的套餐，有明確的主軸和學習路徑，從基礎、理論到方法循序漸進。

自110學年度推動至今，台大已累計超過4000人次取得5370個領域專長，其中13%屬於外系專長。例如原本主修心理系的彭姓學生，透過「資料分析」領域專長，成功跨足資管，還取得銀行的實習機會。

另一名森林系的張姓學生，對高齡科技有興趣，先後修讀機器人、人機互動、老人長照及神經生物與認知等課程，未來更打算進入心理所深造。

王泓仁表示，在快速變動的時代，單一專業已難以定義未來人才。透過領域專長，台大讓學生在穩固專業的同時，也能跨出學科邊界，培養整合與創新能力，為未來開拓更多可能。

