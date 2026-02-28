台大推283領域專長「套餐」 資工生跨修財務經濟、園藝能跨行銷管理

115升大學學測近日公告成績，繁星推薦、申請入學等管道將於近日開跑。國立台灣大學近期推動「領域專長」，提供學生組合套餐，計283個領域專長提供學生選擇，即便學生入學後興趣轉變、欲調整學習方向也不一定得轉系，透過修習各系推出的領域專長模組，也能取得跨領域等職場學力。

台大表示，領域專長從最初的167個發展至283個，遍及校內68系所，涵蓋人工智慧、輿情分析、機器人、數位新聞等熱門領域。每個專長由4至5門課程組成，約12至15學分，希望讓學生在不增加過多負擔的情況下，有系統地探索不同領域。

教務長王泓仁觀察，有許多學生期待跨域學習，但不知道要從何開始，但領域專長就像組合好的套餐，有明確的主軸與學習路徑，從基礎、理論到方法循序漸進，並透過總整課程完成專題研究或專案實作。透過283種規畫好的套餐，學生能更容易有系統地、紮實地跨域學習。

王泓仁也說，領域專長和學程不同，領域專長無需事先申請、沒有事前篩選，採事後核可制，學生自主修完課學校就會承認，很大程度把「你是否被容許跨領域」換成「你要不要跨領域」。另外，領域專長內涵是針對特定領域主題由淺至深的規畫，對想要跨到其它學系、領域的同學而言，能更精準的利用有限學分建構跨領域知識。

台大統計也發現，近年不少理工背景學生，也會修讀語言或是跨文化相關領域專長。如經濟系「財務經濟」領域專長，有來自地質系、資工系、數學系等學生修讀完竣；國企系推出的「行銷管理」，也有園藝系、動科系等學生修習；強調跨文化加值如外文系「進階西班牙文」 領域專長，完成的學生則來自機械系、化學系。

台大森林系張姓學生大一、大二期間就修讀不同領域課程，最終結合機器人、人機互動、老人長照與神經生物與認知等領域，完成校學士學位，並在台大心理所持續深造；心理系彭姓學生則是發現自己對資料科學更感興趣，後來修讀資管系「資料分析」領域專長，取得銀行數據科學暑期實習機會。他也表示，領域專長提供明確的跨域學習路徑，能在履歷上更清楚呈現興趣與實際行動。

王泓仁說，單一專業已很難定義未來人才，透過領域專長，學生能跨出學科邊界，培養整合與創新能力。自110學年推動至今，台大已累計超過4000人次取得5370個領域專長。