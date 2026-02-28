私立秒變國立？修平科大擬併暨大引熱議 畢業證書領哪張校方給答案

私立修平科大前天通過與國立國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。消息一出引熱議，很多網友讚，修平創辦家族「無私、霸氣」、「大里第一間國立大學即將誕生」，有助地方發展；有網友超嗨「私校秒升格國立、賺到了」，還有校友喊「回母校換畢業證書」。修平科大表示，修平科大學生畢業後，領取的是修平科大的畢業證書。

位於台中市大里區的修平科技大學，最初為林湯盤（修平）在1966年創辦「樹德家政專科學校」，歷經改制後，2021年改名「修平科技大學」，現有3100多名學生、200多名教職員工。

修平科大創辦人家族第四代、學校主祕林彥霆表示，少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會謹慎評估後，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近11億校務基金等校產辦完整併作業所需後一併捐贈，用另一種形式延續創辦人教育理念。

修平科大擬與暨大整併消息一出，立即轟動地方，很多網友肯定修平創辦家族把11億校產捐給國家興學的義舉，讚「無私、霸氣」，地方人士更是津津樂道「大里第一間國立大學即將誕生」，開心將迎來地方發展與繁榮。

至於修平科大在學學生未來畢業領取哪張畢業證書？修平科大表示，校方通過與暨大整併意向案，並規畫115學年度停招，也就是說，115學年度以前，修平科大招收的學生，畢業後領取的是修平科大的畢業證書。

修平科大教職員表示，合併案仍在洽談，攸關教職員工權益的說明會還尚未召開，教職是否受影響還是未知數，心情很忐忑。

暨大陳姓教師指出，若能善用修平既有的實作設備與產學基礎，對理工領域教學與研究確實有加分效果，「但治理與行政整合要簡單透明，否則只會增加教師負擔。」也有部分教師擔心辦學定位被稀釋，影響學校學術形象。

暨大林姓學生認為，暨大能在台中設點，將有助於實習、就業與產學接軌，但也怕資源往新校區集中，埔里本部學生反而被邊緣化。希望校方能清楚說明學位認定、校名使用與資源分配，降低不確定感。