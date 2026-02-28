聽新聞
修平科大將併入暨大 私校工會：急流勇退
私立修平科技大學前天通過與國立暨南國際大學整併意向案，規畫一一五學年度停招，修平也將捐出近十一億元校產助國家興學，引發高教界討論。私校工會直言，少子化下，部分私校未來經營恐只會愈來愈糟，不如在經營尚可時先急流勇退。
位在台中市大里區的修平科技大學，現有三千一百多名學生、兩百多名教職員工。修平科大創辦人家族第四代、學校主祕林彥霆說，少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會謹慎評估後，決定辦學滿一甲子後「華麗轉身」，與國立大學整併，十多億元的校務基金等校產，辦完整併作業所需後一併捐贈。暨南大學則說，整併案細節規畫及期程待兩校協商，並報請教育部核定。
私校工會理事長吳忠春表示，修平科大董事會預估未來看不見轉機，才想在經營尚可、沒爭議時就先退場。
吳忠春也談到，私校多有不少老舊建物，對接手的公校而言，還要承擔其修繕、水電等費用，因此私捐公是否成功還得視公校的狀況。
高教工會副理事長翟敬宜則提醒，當年華夏科大教師轉任台科大「專案教師」，雙方協定保障六年，但六年後教師狀況為何將不得而知。若修平與暨大也將走上私捐公一途，建議要找出更具體、完善的保障方式。
