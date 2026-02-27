修平科大擬退場捐贈暨大 教團：成功與否要視公校財務狀況

私立修平科技大學通過與國立暨南國際大學整併意向案，成為首例國內跨技職、一般大學的公私高校合併案。私校工會指出，修平一案預計將比照先前華夏科大、中華大學案例，停招、停辦後再捐贈予公校，私校也是評估少子化下未來經營恐只會愈來愈糟，不如在經營尚可時先急流湧退，但成功與否，仍要視公校財務是否有餘裕。

私校工會理事長吳忠春表示，修平科大位於台中大里工業區，本來是人口密集區招生尚可，但少子化下學生數掉得很快，從最多的七千至八千人掉到一半以下，評估是面臨少子化趨勢，董事會也預估未來經營只會每況愈下、看不見轉機，因此才比照華夏、中華等兩案，在學校經營仍尚可、沒有爭議時就先急流湧退。

吳忠春也談到，教育部一貫立場都是不反對私校退場後捐公，但歷史悠久的私校多有不少老舊建物，對未來接手的公校而言，還要承擔其修繕、水電等費用，如此就得視公校有無這麼多財務餘裕。

吳忠春舉例，如先前協志工商也欲捐給中正大學，但中正大學評估接管活化後要花數億元，資金考量下最後破局；而台科大接手華夏之所以順利，除了校地孔急的需求外，在於台科大產學合作規模非常可觀、資金充裕，而該案的暨大可說沒有這麼大的產學規模，因此私捐公是否成功還得視公校的狀況，「樂觀其成，但不一定會成功。」

高教工會副理事長翟敬宜則談到，私捐公已有台科大與華夏科大的案例在前，教育部也欲將此案當作範例，華夏科大教師將是轉任台科大「專案教師」，雙方協定保障六年，但六年後教師狀況為何將不得而知，屆齡者也許能安然退休，但對中壯年教師而言六年後仍是未知數。

翟敬宜建議，少子化下，不少私校教師都有學校退場的危機感，「如果典範都只有六年保障，要私校老師如何期待？」若修平與暨大也將走上私捐公一途，建議要找出更具體、完善的保障方式。