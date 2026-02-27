快訊

美1月PPI升溫高於預期 關稅轉嫁幅度擴大…美股期指挫逾500點

黃仁勳Podcast露餡…輝達擠下蘋果成台積電最大客戶 業績占比近2成

修平科大擬退場捐贈暨大 教團：成功與否要視公校財務狀況

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
修平科技大學。圖／翻攝自修平科大官網
修平科技大學。圖／翻攝自修平科大官網

私立修平科技大學通過與國立暨南國際大學整併意向案，成為首例國內跨技職、一般大學的公私高校合併案。私校工會指出，修平一案預計將比照先前華夏科大、中華大學案例，停招、停辦後再捐贈予公校，私校也是評估少子化下未來經營恐只會愈來愈糟，不如在經營尚可時先急流湧退，但成功與否，仍要視公校財務是否有餘裕。

私校工會理事長吳忠春表示，修平科大位於台中大里工業區，本來是人口密集區招生尚可，但少子化下學生數掉得很快，從最多的七千至八千人掉到一半以下，評估是面臨少子化趨勢，董事會也預估未來經營只會每況愈下、看不見轉機，因此才比照華夏、中華等兩案，在學校經營仍尚可、沒有爭議時就先急流湧退。

吳忠春也談到，教育部一貫立場都是不反對私校退場後捐公，但歷史悠久的私校多有不少老舊建物，對未來接手的公校而言，還要承擔其修繕、水電等費用，如此就得視公校有無這麼多財務餘裕。

吳忠春舉例，如先前協志工商也欲捐給中正大學，但中正大學評估接管活化後要花數億元，資金考量下最後破局；而台科大接手華夏之所以順利，除了校地孔急的需求外，在於台科大產學合作規模非常可觀、資金充裕，而該案的暨大可說沒有這麼大的產學規模，因此私捐公是否成功還得視公校的狀況，「樂觀其成，但不一定會成功。」

高教工會副理事長翟敬宜則談到，私捐公已有台科大與華夏科大的案例在前，教育部也欲將此案當作範例，華夏科大教師將是轉任台科大「專案教師」，雙方協定保障六年，但六年後教師狀況為何將不得而知，屆齡者也許能安然退休，但對中壯年教師而言六年後仍是未知數。

翟敬宜建議，少子化下，不少私校教師都有學校退場的危機感，「如果典範都只有六年保障，要私校老師如何期待？」若修平與暨大也將走上私捐公一途，建議要找出更具體、完善的保障方式。

教師 台科大 少子化 中正大學

延伸閱讀

少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

影╱高教工會呼籲政府應立刻改革 修法提高私校教職員退撫提撥率

相關新聞

工時16小時…美醫學生凍未條退學 坦言「只是在生存」完全不後悔

一名來自美國科羅拉多州的24歲高材生勞倫（Alexandra Lauren），原本正就讀醫學院，準備走上醫師之路，卻在一年內毅然退學，一面兼職一面駕駛露營車旅行，展開近年來非常興盛的「數位游牧」生活...

修平科大擬退場捐贈暨大 教團：成功與否要視公校財務狀況

私立修平科技大學通過與國立暨南國際大學整併意向案，成為首例國內跨技職、一般大學的公私高校合併案。私校工會指出，修平一案預...

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院合作交流

國立台東大學人文學院26日與泰國國立法政大學創新學院簽署合作備忘錄，雙方未來將持續推動學生、教師與行政人員交流，發展短期...

教升爭議／教學升等失敗訴願卻翻盤 校內審查凌駕專業？

日前2名大學副教授以教學實踐報告申請教授升等，都遭校內教評會拒絕，向教育部提出訴願後逆轉。教學升等是近期推動的多元升等途徑之一，此案卻凸顯了評審標準的潛在問題。教育部指出，學校不應將研究與教學評比混淆，且須尊重外部專業審查判斷。最終，兩案皆訴願成功，卻也暴露出教學型教師在現行體制下晉升的艱辛，即便有法可循，仍可能面臨校內行政程序的重重阻礙。

亞洲大學資電學院碩博士班招生 學費比照國立

因應生成式AI與半導體產業快速重塑科技版圖，亞洲大學資電學院今年碩博士班招生推出「比照國立大學學雜費」獎助方案，校方吸收...

清大高雄校區啟用 將攻AI、先進封裝等6大碩博士學程

半導體產業重心南移，繼陽明交大後，清華大學高雄校區昨啟用，規畫十年培育千名高階人才，首波招收十五名碩士生，將開辦先進封裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。