台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院合作交流

中央社／ 台東縣27日電
國立台東大學人文學院院長靳菱菱（右）26日與泰國國立法政大學創新學院院長坎比拉農（Kom Campiranon）（左）簽署合作備忘錄（MOU），共同開啟台泰跨域創新與藝術人文交流新篇章，並互贈紀念禮品。中央社（台東大學提供）
國立台東大學人文學院26日與泰國國立法政大學創新學院簽署合作備忘錄，雙方未來將持續推動學生、教師與行政人員交流，發展短期研習、實習計畫與跨域研究合作。

台東大學今天發布新聞稿表示，為拓展師生國際交流機會並深化學術合作，台東大學人文學院於26日與泰國國立法政大學創新學院（College of Innovation,Thammasat University）簽署合作備忘錄（MOU），共同開啟台泰跨域創新與藝術人文交流新篇章。

台東大學表示，昨天簽署儀式由台東大學人文學院長兼學術副校長靳菱菱與泰國國立法政大學創新學院院長坎比拉農（Assoc. Prof. Kom Campiranon, Ph.D.）共同代表簽署。這次合作源自2025年「國立台東大學國際交流深化計畫-台東曼谷雙城生活美學學研交流計畫」。

台東大學表示，依據QS 2026年世界大學排名，泰國國立法政大學於全球1501所受評比大學中名列第551名，為泰國國內第4名。該校創立於1934年，創新學院成立於1991年，定位為跨領域研究導向學院，設有服務創新、創意產業、文化資產管理、數位轉型與資料科學等學程，強調多元融合與創新實踐。

預計今年6月由泰國國立法政大學創新學院選送約10名創意產業學生來台進行暑期移地教學，課程將由台東大學美術產業學系規劃，內容涵蓋部落文化體驗、台東慢食與食農實踐、大地藝術導覽、文創聚落踏查及藝文館所參訪等，帶領學生認識台東地方創生與文化創意產業發展。

台東大學亦將規劃赴泰回訪交流，分享台東文創與地方創生案例，並安排藝文機構參訪與材質探索工作坊，深化雙方在藝術實踐與創意產業領域的合作。

台東大學表示，依據合作備忘錄內容雙方未來將持續推動學生、教師與行政人員交流，發展短期研習、實習計畫與跨域研究合作，備忘錄效期3年，期能在既有基礎上穩健推進合作，拓展東南亞學術版圖，結合藝術人文與創新實踐，為台泰雙方師生創造更具深度與實踐性的國際學習契機。

台東 泰國 政大

