台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院合作交流

日前2名大學副教授以教學實踐報告申請教授升等，都遭校內教評會拒絕，向教育部提出訴願後逆轉。教學升等是近期推動的多元升等途徑之一，此案卻凸顯了評審標準的潛在問題。教育部指出，學校不應將研究與教學評比混淆，且須尊重外部專業審查判斷。最終，兩案皆訴願成功，卻也暴露出教學型教師在現行體制下晉升的艱辛，即便有法可循，仍可能面臨校內行政程序的重重阻礙。

2026-02-27 07:30