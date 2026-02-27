北科大4師獲教學實踐研究績優 王貞淑5度獲獎

快訊

中央社／ 台北27日電

台北科技大學今年有4名教師獲得教學實踐研究計畫績優肯定，其中資訊與財金管理系教授王貞淑以「資料敘事力」為核心，引導學生分析金融數據，更是5度獲獎。

北科大今天發布新聞稿指出，教育部預計於3月正式頒獎表揚的113年教學實踐研究計畫績優教師中，北科大有4名教師獲得殊榮，其中王貞淑5度獲獎，資訊與財金管理系教授林淑玲、材料及資源工程系副教授徐曉萱3度獲獎，電子工程系副教授鍾明桉則是首度獲獎。

王貞淑以「資料敘事力」為核心，於「金融數據分析邏輯思維」課程中，引導學生將數據轉化為具決策價值的故事，強化問題定義、分析推理與溝通表達能力，產出高品質的分析報告。

王貞淑透過課程引導，與學生一同建立評估指標，讓學生不只會做分析，更能理解何謂「好報告」，具備鑑賞與精進的能力。部分學生將課堂專案擴展，參與校外比賽。

另一名績優教師徐曉萱以全英語教授「電子材料」課程，面對學生的語言落差，她嘗試結合AI（人工智慧）技術，與AI協同設計專有名詞學習單與句型提示，協助學生提升英語辨識與互動能力。

北科大校長任貽均表示，自民國107年至113年，北科大累計34件計畫獲「績優計畫」肯定，獲獎率17.9%，高於全國平均，顯現學校推動教學創新，透過獎勵、增能、考核3軌並進的教師支持機制，策略獲得成效。

教師 北科大 英語

