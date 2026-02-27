亞洲大學資電學院碩博士班招生 學費比照國立
因應生成式AI與半導體產業快速重塑科技版圖，亞洲大學資電學院今年碩博士班招生推出「比照國立大學學雜費」獎助方案，校方吸收與國立大學之間的學費差額，以更具吸引力的條件，強化高階研發人才培育，招生報名至三月三日。
校方指出，國立與私立大學相關學院學雜費，每學期約有二萬至二萬五千元落差，資電學院比照國立大學收費，差額全數由校方負擔，學生一年可省下近五萬元費用。減輕經濟壓力，讓學生專心投入研究與學習。
校長蔡進發表示，資電學院是亞大AI科技主軸的重要推手，近年在國際排名持續進步，已有十餘位教授入列史丹佛大學全球前百分之二頂尖科學家榜單，顯示研究量能與學術影響力具國際水準。
研究布局方面，資電學院設置半導體研究中心、AI量子研究中心與資訊安全研究中心，形成完整技術鏈。半導體研究聚焦晶片設計、AI PC與智慧製造優化；AI量子研究著重大模型演算法與高效能運算架構；資安研究則強化雲端防護與關鍵基礎設施安全，校內並建置約四百台高效能AI PC及專業實驗設備。
學院長期與科技大廠合作研發，並結合中亞聯大體系與中亞醫院臨床場域，推動智慧醫療與生醫工程應用。招生配套上，博士班推動「碩士直升守護方案」，前三年學雜費比照國立標準；碩士班則提供績優學生首年比照國立收費及研究助理支持，打造具競爭力的AI與半導體人才培育基地。
