清大高雄校區啟用 將攻AI、先進封裝等6大碩博士學程

半導體產業重心南移，繼陽明交大後，清華大學高雄校區昨啟用，規畫十年培育千名高階人才，首波招收十五名碩士生，將開辦先進封裝、AI、永續創新等六大碩博士學程，最快三月底開放申請，九月開課。高雄大學也攜手台積電等成立企業半導體學程，由企業認證學習成果，強化學生職場競爭力。

市長陳其邁昨在清華高雄校區啟用儀式指出，城市競爭的本質就是人才競爭，他當市長後發現這是最關鍵、也最嚴峻的課題，高雄現有很多高科技產業，若留不住人才，城市發展一定受限。北部缺地、缺電，南部有很好的條件和環境，加上高教人才跟產學合作的量能，對台灣整體未來都相當關鍵。

清大校長高為元說，一座城市從傳統重工業走向智慧城市，說來容易，真正要做卻非常困難。中小企業正面臨各樣挑戰，未來盼透過清大在高雄的教研能量協助企業順利轉型。

教育部二○二四年六月核准清大在原左營國中設高雄分校，校區整建三棟館舍供教研使用，活動中心改為進修二館，另規畫產學三館、研究大樓及先進半導體二館，打造國內頂尖半導體實作空間，強化製程、封裝與封測訓練。因應在地產業升級，前年開辦人工智慧等四門碩士學分班。

另國立高雄大學也攜手台積電臻鼎科技、華泰電子、日月光等產業夥伴，推動企業半導體學程，以「晶圓製造—電路板與載板—封裝測試」完整產業鏈為主軸。