聽新聞
0:00 / 0:00

清大高雄校區啟用 將攻AI、先進封裝等6大碩博士學程

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國立清華大學高雄校區昨天啟用，預計十年培育上千名高科技高階人才。記者郭韋綺／攝影
國立清華大學高雄校區昨天啟用，預計十年培育上千名高科技高階人才。記者郭韋綺／攝影

半導體產業重心南移，繼陽明交大後，清華大學高雄校區昨啟用，規畫十年培育千名高階人才，首波招收十五名碩士生，將開辦先進封裝、AI、永續創新等六大碩博士學程，最快三月底開放申請，九月開課。高雄大學也攜手台積電等成立企業半導體學程，由企業認證學習成果，強化學生職場競爭力。

市長陳其邁昨在清華高雄校區啟用儀式指出，城市競爭的本質就是人才競爭，他當市長後發現這是最關鍵、也最嚴峻的課題，高雄現有很多高科技產業，若留不住人才，城市發展一定受限。北部缺地、缺電，南部有很好的條件和環境，加上高教人才跟產學合作的量能，對台灣整體未來都相當關鍵。

清大校長高為元說，一座城市從傳統重工業走向智慧城市，說來容易，真正要做卻非常困難。中小企業正面臨各樣挑戰，未來盼透過清大在高雄的教研能量協助企業順利轉型。

教育部二○二四年六月核准清大在原左營國中設高雄分校，校區整建三棟館舍供教研使用，活動中心改為進修二館，另規畫產學三館、研究大樓及先進半導體二館，打造國內頂尖半導體實作空間，強化製程、封裝與封測訓練。因應在地產業升級，前年開辦人工智慧等四門碩士學分班。

另國立高雄大學也攜手台積電臻鼎科技、華泰電子、日月光等產業夥伴，推動企業半導體學程，以「晶圓製造—電路板與載板—封裝測試」完整產業鏈為主軸。

半導體 清華大學 高雄 AI 高雄大學 碩士

延伸閱讀

清大進修一館揭牌 綠委稱緊盯建設過程：高雄產業廊道準備好了

高雄捷運紅線總長55公里 「全線耗時100分鐘」 市郊民眾盼設直達車

疑感情糾紛 高雄科技大廠女保全值勤中遭男友持刀砍傷

陽明交大、清華都來高雄設分校 陳其邁二度鞠躬致謝認：卸任前最重要的事

相關新聞

清大高雄校區啟用 將攻AI、先進封裝等6大碩博士學程

半導體產業重心南移，繼陽明交大後，清華大學高雄校區昨啟用，規畫十年培育千名高階人才，首波招收十五名碩士生，將開辦先進封裝...

亞洲大學資電學院碩博士班招生 學費比照國立

因應生成式AI與半導體產業快速重塑科技版圖，亞洲大學資電學院今年碩博士班招生推出「比照國立大學學雜費」獎助方案，校方吸收...

工時16小時…美醫學生凍未條退學 坦言「只是在生存」完全不後悔

一名來自美國科羅拉多州的24歲高材生勞倫（Alexandra Lauren），原本正就讀醫學院，準備走上醫師之路，卻在一年內毅然退學，一面兼職一面駕駛露營車旅行，展開近年來非常興盛的「數位游牧」生活...

中正大學攜手義雲會開課 13名企業家校園傳授實戰智慧

中正大學與義雲會今天在管理學院勤誠講堂舉辦「義雲企業家開講：未來職涯攻略」開課典禮，共有13名企業領航者走入校園傳授實務...

台大紀念品部爆霸凌、不當解雇 學生闖課堂嗆副校長「勞權斷頭台」

國立台灣大學紀念品販賣部新月台去年底受多名員工指控涉及職場霸凌、不當解雇，昨日數名台大勞工社學生突襲紀念品辦公室主任、副...

AI半導體發燒！年省5萬元 亞大資電學院碩博班比照「國立大學收費」

亞洲大學資電學院今年度碩博士班招生，推出「比照國立大學學雜費」獎助方案。學校表示，這麼做是針對生成式AI與半導體產業重構...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。