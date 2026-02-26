工時16小時…美醫學生凍未條退學 坦言「只是在生存」完全不後悔

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自美國科羅拉多州的24歲高材生，毅然從醫學院退學，展開旅居生活。示意圖／AI生成
一名來自美國科羅拉多州的24歲高材生勞倫（Alexandra Lauren），原本正就讀醫學院，準備走上醫師之路，卻在一年內毅然退學，一面兼職一面駕駛露營車旅行，展開近年來非常興盛的「數位游牧」生活。

根據外媒「商業內幕」（Business Insider）報導，勞倫坦言，這段轉折並非一時衝動，而是在高壓學習與人生價值反思之下，做出的重大抉擇。她形容，當時每天被解剖學筆記、咖啡與考試填滿，工時長達12至16小時，幾乎沒有休息時間，甚至連花30分鐘煮晚餐都感到愧疚。儘管「醫師」頭銜、穩定收入與助人理想看似光明，她內心卻反覆浮現質疑：「這真的是自己想要的人生嗎？」

在進入醫學院前，勞倫曾於新冠疫情期間擔任第一線救護人員，負責載送病患。途中閒聊時，她常詢問對方此生最喜愛的旅行地點，原本只是為了打發時間，卻意外聽見許多關於「未完成願望清單」的遺憾故事。多數人告訴她，人生很容易被工作與責任吞噬，等意識到時間流逝，已無力實現夢想

這些對話在勞倫心中發酵，她發現自己也正被捲入無止境的學業循環，攝影、旅行與創作等曾帶來喜悅的興趣幾乎消失，「我不是在生活，只是在生存」，因此毅然選擇離開醫學院。

勞倫自幼熱愛露營，對豪華露營車與旅居者的生活充滿嚮往。過去因醫療工作高度依賴地點與工時，勞倫將「露營車生活」視為不切實際的幻想，因此她從醫學院退學後，便立刻決定購買一輛露營車，正式展開「環國旅行」與數位創業人生。

「但理想背後，是殘酷的現實考驗」勞倫指出，為了維持生計開銷，她同時接下遠距工作、自由接案與各種兼職，逐步建立部落格與攝影事業，收入來源至今仍多元分散。此外，露營車頻繁故障、維修費動輒上千美元（至少約新台幣3.1萬元），沒有房東可求助，保險理賠也因長期移動而格外複雜，讓勞倫曾在深夜為龐大修繕費落淚。

如今，勞倫已走訪超過15座國家公園、數百公里步道，並累積上千張攝影作品。她坦言，偶爾仍會懷念若成為醫療人員可擁有的財務穩定，特別是在支付高額維修費時更為明顯。然而，勞倫也深知，無論選擇哪條道路，人生本就充滿挑戰，差別在於是否忠於內心，「我並不後悔我的決定」。雖然她不再治療疾病，但透過影像與文字，勞倫希望幫助更多人重新連結好奇心與創造力。

