中正大學攜手義雲會開課 13名企業家校園傳授實戰智慧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
義雲企業家開講中正大學啟動，打造與真實世界連結通識課程。圖／中正大學提供
義雲企業家開講中正大學啟動，打造與真實世界連結通識課程。圖／中正大學提供

中正大學與義雲會今天在管理學院勤誠講堂舉辦「義雲企業家開講：未來職涯攻略」開課典禮，共有13名企業領航者走入校園傳授實務經驗，正式啟動企業經驗融入通識課程的嶄新模式。校長蔡少正表示，這不僅是通識課程的開展，更是大學與企業共同承擔社會責任的重要行動。

蔡少正表示，通識教育的核心精神在於培養學生跨域思考與公共責任意識，當企業創業經驗與決策歷程成為教材，學習便能與真實世界緊密連結。蔡少正指出，年輕人若想少奮鬥20年，就要站在巨人的肩膀上，校方邀請各領域的領航者來到學生面前，讓學生透過與領導人的實務交流形成長遠價值。

這項課程邀集13名根基於雲嘉地區的企業領導人授課，領域橫跨製造、科技、食品、文創、餐飲觀光與品牌行銷。講師名單包含林文村、林文智、李忠良、吳敏鍾、陳國周、林憲宗、蘇振毅、黃文章、鍾紀銘、黃聰榮、張哲明、陳美琪及林佳慧，展現台灣企業創新轉型的縮影。

蔡少正頒發聘書與證明給創會會長林文村及王瑞堂，並對授課講者表達敬意。蔡少正表示，企業的成功不僅在於創造經濟價值，更在於願意回饋社會、培育下一代，中正大學與義雲會的合作正是最佳典範。

「義雲企業家開講：未來職涯攻略」由中正大學成人及繼續教育系教授李藹慈與高文彬共同開設。校方期許學生身處快速變動的時代，應把握與企業家近距離對話的機會，將課堂啟發轉化為自身成長與職涯發展的養分，為台灣產業培育兼具專業與責任感的新世代人才。

中正大學攜手義雲會開課，13名企業家校園傳授實戰智慧。圖／中正大學提供
中正大學攜手義雲會開課，13名企業家校園傳授實戰智慧。圖／中正大學提供
產學合作新模式，義雲會13名領航者現身中正大學分享經營歷練。圖／中正大學提供
產學合作新模式，義雲會13名領航者現身中正大學分享經營歷練。圖／中正大學提供
義雲企業家開講落腳中正大學跨域導師群助青年縮短職涯摸索期。圖／中正大學提供
義雲企業家開講落腳中正大學跨域導師群助青年縮短職涯摸索期。圖／中正大學提供

中正大學校長蔡少正（左）頒發聘書、感謝狀予義雲會創會會長林文村（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發聘書、感謝狀予義雲會創會會長林文村（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給協憶有限公司品牌總監吳敏鍾（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給協憶有限公司品牌總監吳敏鍾（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給三好國際酒店董事長陳國周（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給三好國際酒店董事長陳國周（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給霖雲國際開發總經理張哲明（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給霖雲國際開發總經理張哲明（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給勤誠興業董事長陳美琪（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給勤誠興業董事長陳美琪（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發聘書與感謝狀予王瑞堂博士（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發聘書與感謝狀予王瑞堂博士（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給霹靂國際多媒體董事長黃文章（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給霹靂國際多媒體董事長黃文章（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給鈺齊國際董事長林文智（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給鈺齊國際董事長林文智（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給巧新科技工業董事長黃聰榮（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（左）頒發感謝狀給巧新科技工業董事長黃聰榮（右）。圖／中正大學提供

職涯發展 中正大學 校園

相關新聞

台大紀念品部爆霸凌、不當解雇 學生闖課堂嗆副校長「勞權斷頭台」

國立台灣大學紀念品販賣部新月台去年底受多名員工指控涉及職場霸凌、不當解雇，昨日數名台大勞工社學生突襲紀念品辦公室主任、副...

中正大學攜手義雲會開課 13名企業家校園傳授實戰智慧

中正大學與義雲會今天在管理學院勤誠講堂舉辦「義雲企業家開講：未來職涯攻略」開課典禮，共有13名企業領航者走入校園傳授實務...

AI半導體發燒！年省5萬元 亞大資電學院碩博班比照「國立大學收費」

亞洲大學資電學院今年度碩博士班招生，推出「比照國立大學學雜費」獎助方案。學校表示，這麼做是針對生成式AI與半導體產業重構...

愛因斯坦穿越時空現身？這校形象影片曝光 百分百AI生成突破極限

台中東海大學推出70周年形象影片，繼去年打造70% AI生成的MV後，今年再次突破，以百分之百的AI生成技術，將象徵人類...

感動！為已故父母捐千萬給母校 打造東海大學第六間AI PC教室

東海大學已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷旅居紐約的女兒葉景睿，為父母慷慨捐贈35萬美元（約新台幣1094萬元），促成東海第六間AI PC教室誕...

陽明交大、清華都來高雄設分校 陳其邁二度鞠躬致謝認：卸任前最重要的事

半導體產業重心南移，國立清華大學高雄校區今天啟用，10年培育千名高科技高階人才，首波招生啟動，第一批將有15名碩士研究生...

