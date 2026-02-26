中正大學攜手義雲會開課 13名企業家校園傳授實戰智慧

中正大學與義雲會今天在管理學院勤誠講堂舉辦「義雲企業家開講：未來職涯攻略」開課典禮，共有13名企業領航者走入校園傳授實務經驗，正式啟動企業經驗融入通識課程的嶄新模式。校長蔡少正表示，這不僅是通識課程的開展，更是大學與企業共同承擔社會責任的重要行動。

蔡少正表示，通識教育的核心精神在於培養學生跨域思考與公共責任意識，當企業創業經驗與決策歷程成為教材，學習便能與真實世界緊密連結。蔡少正指出，年輕人若想少奮鬥20年，就要站在巨人的肩膀上，校方邀請各領域的領航者來到學生面前，讓學生透過與領導人的實務交流形成長遠價值。

這項課程邀集13名根基於雲嘉地區的企業領導人授課，領域橫跨製造、科技、食品、文創、餐飲觀光與品牌行銷。講師名單包含林文村、林文智、李忠良、吳敏鍾、陳國周、林憲宗、蘇振毅、黃文章、鍾紀銘、黃聰榮、張哲明、陳美琪及林佳慧，展現台灣企業創新轉型的縮影。

蔡少正頒發聘書與證明給創會會長林文村及王瑞堂，並對授課講者表達敬意。蔡少正表示，企業的成功不僅在於創造經濟價值，更在於願意回饋社會、培育下一代，中正大學與義雲會的合作正是最佳典範。

「義雲企業家開講：未來職涯攻略」由中正大學成人及繼續教育系教授李藹慈與高文彬共同開設。校方期許學生身處快速變動的時代，應把握與企業家近距離對話的機會，將課堂啟發轉化為自身成長與職涯發展的養分，為台灣產業培育兼具專業與責任感的新世代人才。

