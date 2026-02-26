快訊

台大紀念品部爆霸凌、不當解雇 學生闖課堂嗆副校長「勞權斷頭台」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會去年底即與數名台大學生前往台大行政大樓抗議，指控台大新月台不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌，並痛批副校長丁詩同和國際長袁孝維是霸凌首謀。記者胡經周／攝影
高教工會去年底即與數名台大學生前往台大行政大樓抗議，指控台大新月台不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌，並痛批副校長丁詩同和國際長袁孝維是霸凌首謀。記者胡經周／攝影

國立台灣大學紀念品販賣部新月台去年底受多名員工指控涉及職場霸凌、不當解雇，昨日數名台大勞工社學生突襲紀念品辦公室主任、副校長丁詩同的合授課程，高呼「台大新月台，勞權斷頭台」，學生會後表示，若丁覺得自己沒錯，邀請其公開辯論；台大則回應，新月台2名員工是因涉及法律問題遭解僱，部份員工自願離職，其餘員工仍在職，無違法大量解僱事宜。

台大新月台於去年初開張販售紀念品與餐飲，但高教工會接獲員工陳情，指新月台嚴重違反勞基法、侵害勞動權益，主管的朋友常到場無理取鬧，員工無故挨罵；員工亦無正常休息時間，曾向校長陳文章陳情，未料隨即遭解僱。

昨日台大勞工社7名學生赴副校長丁詩同、國際長袁孝維、教務長王泓仁共同開授通識課上突襲抗議，學生於台前舉牌高呼「台大新月台，勞權斷頭台」並指丁詩同涉及違法解雇。

王泓仁多次表示，「你打擾到我們上課了。」學生沒有申請場地，不應闖入課堂。丁詩同則表示，「再說我違法解雇，我要保留我的法律追訴權。」抗議畫面均由台下學生側錄後發至社群平台。

台大勞工社社長陳昶安會後表示，希望撤回違法的解僱案、徹底調查職場霸凌與不法侵害，並改善勞動環境，也把傳單發放給現場學生，前後大約僅耗時10分鐘，如果丁詩同覺得自己沒有錯，也邀請丁出席跟學生辯論。打擾到課堂也許不太好，但此舉是希望更多學生能看見新月台員工至今仍受到的打壓。

台大今天則回應，新月台的勞資糾紛相關案件已進入司法程序，職場霸凌調查也依法進行中。基於尊重司法及行政調查，校方不便就個案內容評論，一切以司法判決及調查結果為準。新月台員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，部分員工自願辭職，其餘員工直至今日仍在職，並無違法大量解僱事宜，且於去年底即多次邀請員工協商，台大會遵守勞基法規定。

另外，台大也指出，學生關心公共事務的用心值得肯定，校園一向秉持開放與理性溝通，但學校以教學、研究為主，任何進入教室的抗議行為，影響學生上課及受教權，並不適當。

台大 職場霸凌 司法

相關新聞

