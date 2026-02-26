AI半導體發燒！年省5萬元 亞大資電學院碩博班比照「國立大學收費」
亞洲大學資電學院今年度碩博士班招生，推出「比照國立大學學雜費」獎助方案。學校表示，這麼做是針對生成式AI與半導體產業重構全球科技版圖，所以決定以更積極的育才策略因應，也將結合強大師資、研究中心與產學能量，打造高階研發人才培育基地。
校方表示，國立與私立大學的學雜費落差，每學期約2萬至2.5萬元不等，亞大資電學院比照國立大學收費，差額由校方吸收，初估學生每學年可省下近5萬元學費。
校長蔡進發說，亞大資電學院是該校AI科技主軸的推動者，近年在國際排名持續進步，學院並有10餘位教授入列Stanford大學全球前2%頂尖科學家榜單，研究量能與學術影響力具國際水準。
在研究布局上，資電院設置半導體研究中心、AI量子研究中心與資訊安全研究中心，形成完整技術鏈。半導體中心聚焦晶片設計、AI PC與智慧製造優化。AI量子中心投入大模型演算法與高效能運算架構。資安中心則強化雲端防護與關鍵基礎設施安全。校內建置約400台高效能AI PC與專業實驗設備，支撐模型訓練與產業測試需求。
產學合作方面，學院長期與科技大廠維持研發合作，並結合中亞聯大體系與中亞醫院臨床場域，推動智慧醫療與生醫工程應用。博士班在招生制度上，推動「碩士直升守護方案」，前3年學雜費比照國立標準，降低高階研究門檻。碩士班則提供績優學生首年比照國立收費與研究助理支持。
他說，在全球科技競逐與少子化挑戰並存環境下，亞大資電學院以學費實質支持、頂尖師資與高端研究平台，展現清晰定位。
資電學院院長許慶賢說，資電學院學生除參與研發計畫，亦可取得國際雲端專業認證，強化全球職場競爭力。招生報名至3月3日止。
