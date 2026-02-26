愛因斯坦穿越時空現身？這校形象影片曝光 百分百AI生成突破極限

台中東海大學推出70周年形象影片，繼去年打造70% AI生成的MV後，今年再次突破，以百分之百的AI生成技術，將象徵人類智慧巔峰的已故科學家愛因斯坦請到校園中，與學生並肩對話，既呈現AI融入學習環境的樣貌，也展現勇於創新的精神。

東海大學表示，積極推動AI教育邁入第五年，全面升級硬體設備、耗資上億元建置AI個人電腦教室和高階算力中心，也攜手指標企業推動AI人才培育和創新課程；近年東海在國內外大學評比頗為亮眼，2026 QS亞洲排名228、全台第15名，在泰晤士高等教育影響力排名中躋身世界百強。

東海大學公事處指出，今年的形象影片內容是愛因斯坦跨越時空現身校園，和學生並肩對話，影片中還有象徵未來的創新飛船升空，描繪的不僅僅是科技想像，更是教育承諾，期許學生們在智慧時代中擁抱科技，用創新締造永續，開創無限可能。

此支影片由東海大學化工系校友鄭清和主導製作，東海大學表示，鄭2019年開始倡議AI計畫，力助學校將生成式AI導入必修課程和學習歷程，今年的主題影片強調「以AI為師、教授為教練」，呈現出AI融入教育的成果，落實「Learn to Innovate」（學以創新）的理念。

東海大學校長張國恩強調，AI在東海既是工具也是環境，教育不只是硬體投資，人才是真正的主角，賦予學生正確的價值觀、責任感與格局是大學責無旁貸的責任；首任校長曾約農曾說過「開創是我們的格言」，希望每個人都擁有開創與奉獻的精神，打破守舊自私的態度，學校與國家才能進步。