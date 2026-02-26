快訊

Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

聽新聞
0:00 / 0:00

感動！為已故父母捐千萬給母校 打造東海大學第六間AI PC教室

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「仲亮玉霞學苑AI PC教室」共引進66套領先業界的工作站，提供師生世界級學習平台。圖／東海大學提供
「仲亮玉霞學苑AI PC教室」共引進66套領先業界的工作站，提供師生世界級學習平台。圖／東海大學提供

東海大學已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷旅居紐約的女兒葉景睿，為父母慷慨捐贈35萬美元（約新台幣1094萬元），促成東海第六間AI PC教室誕生。東海大學校長張國恩說，兩位校友在東海相識、相知、相守，雖然已不在人世，但其子女將他們回饋社會、愛母校的精神延續，足以證明他們一生充滿愛。

東海大學在歷屆校友支持下，短短半年間，已成功建置六間AI PC教室及一間B200 AI Pod算力中心，今天舉行第六間AI PC教室啟用儀式，命名為「仲亮玉霞學苑AI PC教室」。

校方指出，該教室由第四屆化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷的女兒葉景睿慷慨捐贈35萬美元，結合ASUS、AMD及ViewSonic等國際大廠技術支持，其高階算力能流暢處理本地端機器學習、大語言模型運算（LLM）、圖像生成編輯、AI影片剪輯與RAG資料萃取等進階功能，提供師生兼具機密性與未來擴充性的世界級學習平台。

捐贈者家屬葉景文代表出席儀式，感性分享叔叔葉仲亮與嬸嬸葉玉霞的故事，她說，叔叔極其聰明且心思縝密，1965年赴美攻讀化工博士後，加入美國前五百大企業Air Products公司，一路從技術部門擢升至副總裁榮退，是家屬眼中的智者；葉玉霞則是當年化工系校花，在赴美後成為家庭最堅實的後盾。

葉景文說，兩人皆為東海化工系第四屆校友，在母校相識、相戀、攜手偕老。對兩位長輩而言，東海不僅是學術啟蒙地，更為他們開創往後60年的精彩人生，非常感念母校栽培。遠在海外的家人因緣際會下聽聞母校正推動AI PC建置計畫，決定將這分心意延續，盼培育出更多優秀的東海人回饋社會。

台中市數位發展局長林谷隆說，東海在AI教育佈局上相當有遠見，「AI東海．生成未來」願景化為現實，成功建置全台頂尖的算力中心與AI教室、以及教育翻轉。

捐贈者家屬葉景文(右)代表出席，並分享叔叔與嬸嬸的故事。圖／東海大學提供
捐贈者家屬葉景文(右)代表出席，並分享叔叔與嬸嬸的故事。圖／東海大學提供

教室 東海大學 算力

延伸閱讀

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

挺蔣萬安育兒新政 羅智強籲中央找立委溝通解決少子化

東海大學推AI形象影片 愛因斯坦跨時空現身校園

對於經濟優渥、身體健康的父母怎盡孝道？專家分享3個方向

相關新聞

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

面對AI浪潮席捲全球，東海大學再度突破教育想像，以百分百AI生成技術，將象徵人類智慧巔峰的「愛因斯坦」請至東海校園，與學...

感動！為已故父母捐千萬給母校 打造東海大學第六間AI PC教室

東海大學已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷旅居紐約的女兒葉景睿，為父母慷慨捐贈35萬美元（約新台幣1094萬元），促成東海第六間AI PC教室誕...

陽明交大、清華都來高雄設分校 陳其邁二度鞠躬致謝認：卸任前最重要的事

半導體產業重心南移，國立清華大學高雄校區今天啟用，10年培育千名高科技高階人才，首波招生啟動，第一批將有15名碩士研究生...

台師大攜手澳洲新南威爾斯大學 推EMI教師培訓嘉惠13校教師

國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學合作，共同規劃EMI（English as a Medium of Instruct...

台南青年獲「百億海外圓夢」補助 赴比利時拓展永續科技交流

教育部推動青年百億海外圓夢基金計畫，南台科技大學電機工程系博士班學生林韋成去年11月至12月赴比利時進行「塑農廢棄物生物...

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。