感動！為已故父母捐千萬給母校 打造東海大學第六間AI PC教室

東海大學已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷旅居紐約的女兒葉景睿，為父母慷慨捐贈35萬美元（約新台幣1094萬元），促成東海第六間AI PC教室誕生。東海大學校長張國恩說，兩位校友在東海相識、相知、相守，雖然已不在人世，但其子女將他們回饋社會、愛母校的精神延續，足以證明他們一生充滿愛。

東海大學在歷屆校友支持下，短短半年間，已成功建置六間AI PC教室及一間B200 AI Pod算力中心，今天舉行第六間AI PC教室啟用儀式，命名為「仲亮玉霞學苑AI PC教室」。

校方指出，該教室由第四屆化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷的女兒葉景睿慷慨捐贈35萬美元，結合ASUS、AMD及ViewSonic等國際大廠技術支持，其高階算力能流暢處理本地端機器學習、大語言模型運算（LLM）、圖像生成編輯、AI影片剪輯與RAG資料萃取等進階功能，提供師生兼具機密性與未來擴充性的世界級學習平台。

捐贈者家屬葉景文代表出席儀式，感性分享叔叔葉仲亮與嬸嬸葉玉霞的故事，她說，叔叔極其聰明且心思縝密，1965年赴美攻讀化工博士後，加入美國前五百大企業Air Products公司，一路從技術部門擢升至副總裁榮退，是家屬眼中的智者；葉玉霞則是當年化工系校花，在赴美後成為家庭最堅實的後盾。

葉景文說，兩人皆為東海化工系第四屆校友，在母校相識、相戀、攜手偕老。對兩位長輩而言，東海不僅是學術啟蒙地，更為他們開創往後60年的精彩人生，非常感念母校栽培。遠在海外的家人因緣際會下聽聞母校正推動AI PC建置計畫，決定將這分心意延續，盼培育出更多優秀的東海人回饋社會。

台中市數位發展局長林谷隆說，東海在AI教育佈局上相當有遠見，「AI東海．生成未來」願景化為現實，成功建置全台頂尖的算力中心與AI教室、以及教育翻轉。 捐贈者家屬葉景文(右)代表出席，並分享叔叔與嬸嬸的故事。圖／東海大學提供