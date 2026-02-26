陽明交大、清華都來高雄設分校 陳其邁二度鞠躬致謝認：卸任前最重要的事

半導體產業重心南移，國立清華大學高雄校區今天啟用，10年培育千名高科技高階人才，首波招生啟動，第一批將有15名碩士研究生入學，預計今年9月開課，先進封裝、人工智慧、永續創新等6大產業碩博士學位學程，最快3月底開放申請。

南台灣半導體聚落成形，陽明交大、清華大學都在高雄設分校，今天清華高雄校區啟用儀式上，市長陳其邁致詞二度鞠躬致謝，他提到，城市的競爭本質上就是人才的競爭，當市長之後，很快就發現這是高雄最關鍵、也最嚴峻的一個課題。

陳其邁說，高雄有很多高科技產業，但如果留不住人才、培養不出更多在地人才，城市發展一定會受限，當時副市長林欽榮詢問了兩所頂大，沒想到兩所都來設校。

陳其邁笑說，他還問過兩校的校長這樣會不會互相影響？校長們笑回，不會，他們從在新竹開始，競爭合作已經是傳統。

他感性說，站在高雄10年、20年發展角度，誠懇地謝謝清華大學跟陽明交通大學設校，並向兩所大學深深鞠躬，表達感謝。

他也說，現在產業跟資源都在往南部移動，北部缺地、缺電，南部有空間、有條件、也有很好的環境，如果再加上高教人才跟產學合作的量能，這不只是對高雄重要，對台灣整體未來都相當關鍵。

清華大學校長高為元表示，1年半前與高雄市政府接觸討論，市府展現出的積極態度與執行魄力，讓他感動，他說一座城市從傳統重工業走向智慧城市，說起來容易，但真正要做，卻非常困難。

高為元也說，中小企業正面臨各式各樣的挑戰，從地緣政治、新技術發展，到貿易限制與市場變動，都帶來巨大壓力，在場也有校友來自清華創業者協會，希望能透過清華在高雄的教育與研究能量，並在政府支持下，協助企業順利轉型，從傳統產業走向新科技。

清華高雄校區由教育部2024年6月核准設立、以舊左營國中校地為基地，占地5.78公頃。副校長嚴大任說明，校際研教園區已完成三棟館舍整建並陸續啟用，作為教師進駐、教學與研究的主要空間。

勝利路側原活動中心改建為進修二館，預計明年3月完工，量體為現有建築兩倍，未來將形成穩定的教研核心，支撐課程教學、研究辦公與基礎實驗需求。

園區沿翠華路規畫三棟新建建築，分別為產學三館、研究大樓與先進半導體二館，產學三館以精密量測與乾式實驗室為主，導入企業進駐，作為學生實作與產學合作場域。

研究大樓則提供教師實驗室、研究空間與國際會議設施，強化高階研究能量；位於勝利路口先進半導體二館，將建置國內大學等級最先進的半導體實作空間，聚焦製程、封裝與封測訓練，補強南部高階半導體人才培育的關鍵環節。

因應在地產業升級與永續轉型需求，前年起已在高雄校區開辦人工智慧、智慧製造與數位決策、IC封裝測試及氣候金融與創新低碳策略等4門碩士學分班。 陽明交大、清華大學都來設分校，高雄市長陳其邁二度鞠躬致謝。記者郭韋綺／攝影 國立清華大學高雄校區今天啟用，預計10年培育上千名高科技高階人才。記者郭韋綺／攝影 國立清華大學高雄校區今天啟用，以舊左營國中為基地，占地5.78公頃。記者郭韋綺／攝影 國立清華大學校長高為元。記者郭韋綺／攝影 國立清華大學高雄校區今天啟用，預計10年培育千名高科技高階人才。記者郭韋綺／攝影