快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
70週年再推全新AI主題影片與形象影片，訴求「AI東海，學以創新」的教育願景。東海大學提供
70週年再推全新AI主題影片與形象影片，訴求「AI東海，學以創新」的教育願景。東海大學提供

面對AI浪潮席捲全球，東海大學再度突破教育想像，以百分百AI生成技術，將象徵人類智慧巔峰的「愛因斯坦」請至東海校園，與學生並肩對話，透過飛行船意象象徵拓展未來視野，呈現AI融入學習環境的全新樣貌，也展現「AI東海生成未來、學以創新」的思維與格局。

東海大學推動AI教育已經跨越五年，這些年包含全面升級硬體設備，投入上億元建置AI PC教室與高階算力中心，同時積極攜手產業夥伴漢翔、緯創等指標企業，共同推動AI人才培育與創新課程等。

近年來東海在國內外的評比也相當亮眼，2026年QS亞洲大學排名，東海名列亞洲第228名、全台第15名，更於私立非醫學類大學排名全台第一，永續發展領域長年穩居前段班、《泰晤士高等教育影響力排名》中躋身世界百大等。

值得一提的是，繼去年打造70% AI生成的夢幻AI MV廣受青年關注，70週年再推全新AI主題影片與形象影片，以「AI東海，學以創新」的教育願景邁出新步伐。

校長張國恩強調，在東海，AI既是工具也是環境，教育從來不只是對硬體的投資，「人」才是舞台上真正的主角，如何賦予學生正確的價值觀、責任感以及開創未來的格局，依然是大學責無旁貸的責任。

張國恩說，東海將AI視為大學重生的機會，致力於培養學生「應用知識」與「解決問題」的能力，讓學生具備面對智慧時代的底氣。

化工系傑出校友鄭清和，自2019倡議AI計劃以來，助力東海大學深耕AI教學與學習環境，將生成式AI導入必修課程與學習歷程，強化學生在思辨力、創新力與跨域整合能力等核心素養。

今年鄭清和透過全新TPR主題影片，主軸在強調「以AI為師、教授為教練」，呈現AI融入教育的轉型成果，不僅提升學生知識應用能力，更落實Learn to Innovate(學以創新)的教育理念，培養具備創新精神與自主學習能力的未來人才。

張國恩也強調，首任校長曾約農在創校典禮中說：「開創是我們的格言(Pioneering will be our watchword)」，東海始終以創新作為辦學核心精神，他希望東海能不停歇的大步向前，期待每個人都能擁有開創與無私奉獻的精神，打破守舊自私的態度，學校、國家才能進步。

東海大學公事處表示，此次主題影片從愛因斯坦跨時空現身校園，到象徵未來的創新飛行船升空，透過AI影像描繪的不僅是科技想像，更是一種教育承諾，東海期許學生能在智慧時代中擁抱科技，讓思考產生價值，用創新締造永續，開創屬於自己的無限可能。

東海大學以AI生成技術，將「愛因斯坦」請至校園，呈現AI融入學習環境的全新樣貌。東海大學提供
東海大學以AI生成技術，將「愛因斯坦」請至校園，呈現AI融入學習環境的全新樣貌。東海大學提供

東海大學 AI

延伸閱讀

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

東海大學推AI形象影片 愛因斯坦跨時空現身校園

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 從財務金融角度面對氣候變遷

相關新聞

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

面對AI浪潮席捲全球，東海大學再度突破教育想像，以百分百AI生成技術，將象徵人類智慧巔峰的「愛因斯坦」請至東海校園，與學...

台師大攜手澳洲新南威爾斯大學 推EMI教師培訓嘉惠13校教師

國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學合作，共同規劃EMI（English as a Medium of Instruct...

台南青年獲「百億海外圓夢」補助 赴比利時拓展永續科技交流

教育部推動青年百億海外圓夢基金計畫，南台科技大學電機工程系博士班學生林韋成去年11月至12月赴比利時進行「塑農廢棄物生物...

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即...

企業最愛大學生調查出爐 中山醫大奪醫衛生技企業最愛私校第一

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，台中中山醫學大學在「醫衛生技業」評比中榮獲全國第三，僅次於台大及...

加拿大TRU大學2026國際青年高峰會 首邀台青年參與模擬聯合國議事

加拿大TRU大學今年配合世足在加拿大舉辦「2026國際青年領袖高峰會」，將邀請台灣青年赴北美，與加拿大及世界不同國籍青年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。