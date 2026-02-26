東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

面對AI浪潮席捲全球，東海大學再度突破教育想像，以百分百AI生成技術，將象徵人類智慧巔峰的「愛因斯坦」請至東海校園，與學生並肩對話，透過飛行船意象象徵拓展未來視野，呈現AI融入學習環境的全新樣貌，也展現「AI東海生成未來、學以創新」的思維與格局。

東海大學推動AI教育已經跨越五年，這些年包含全面升級硬體設備，投入上億元建置AI PC教室與高階算力中心，同時積極攜手產業夥伴漢翔、緯創等指標企業，共同推動AI人才培育與創新課程等。

近年來東海在國內外的評比也相當亮眼，2026年QS亞洲大學排名，東海名列亞洲第228名、全台第15名，更於私立非醫學類大學排名全台第一，永續發展領域長年穩居前段班、《泰晤士高等教育影響力排名》中躋身世界百大等。

值得一提的是，繼去年打造70% AI生成的夢幻AI MV廣受青年關注，70週年再推全新AI主題影片與形象影片，以「AI東海，學以創新」的教育願景邁出新步伐。

校長張國恩強調，在東海，AI既是工具也是環境，教育從來不只是對硬體的投資，「人」才是舞台上真正的主角，如何賦予學生正確的價值觀、責任感以及開創未來的格局，依然是大學責無旁貸的責任。

張國恩說，東海將AI視為大學重生的機會，致力於培養學生「應用知識」與「解決問題」的能力，讓學生具備面對智慧時代的底氣。

化工系傑出校友鄭清和，自2019倡議AI計劃以來，助力東海大學深耕AI教學與學習環境，將生成式AI導入必修課程與學習歷程，強化學生在思辨力、創新力與跨域整合能力等核心素養。

今年鄭清和透過全新TPR主題影片，主軸在強調「以AI為師、教授為教練」，呈現AI融入教育的轉型成果，不僅提升學生知識應用能力，更落實Learn to Innovate(學以創新)的教育理念，培養具備創新精神與自主學習能力的未來人才。

張國恩也強調，首任校長曾約農在創校典禮中說：「開創是我們的格言(Pioneering will be our watchword)」，東海始終以創新作為辦學核心精神，他希望東海能不停歇的大步向前，期待每個人都能擁有開創與無私奉獻的精神，打破守舊自私的態度，學校、國家才能進步。

東海大學公事處表示，此次主題影片從愛因斯坦跨時空現身校園，到象徵未來的創新飛行船升空，透過AI影像描繪的不僅是科技想像，更是一種教育承諾，東海期許學生能在智慧時代中擁抱科技，讓思考產生價值，用創新締造永續，開創屬於自己的無限可能。 東海大學以AI生成技術，將「愛因斯坦」請至校園，呈現AI融入學習環境的全新樣貌。東海大學提供