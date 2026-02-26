快訊

台師大攜手澳洲新南威爾斯大學 推EMI教師培訓嘉惠13校教師

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學合作，共同規劃EMI教師專業增能課程，於今年2月在雪梨完成為期兩週的密集培訓。圖／台師大提供
國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學合作，共同規劃EMI教師專業增能課程，於今年2月在雪梨完成為期兩週的密集培訓。圖／台師大提供

國立台灣師範大學與澳洲新南威爾斯大學合作，共同規劃EMI（English as a Medium of Instruction）教師專業增能課程，於今年2月在雪梨完成為期兩周的密集培訓。以研究導向為核心，聚焦EMI課程設計、人工智慧應用與全方位學習設計等主題，未來規劃結合教學實踐研究，推動相關研究與成果出版。

高等教育國際合作基金會執行長、台師大教授林子斌表示，本次課程與新南威爾斯大學共同規劃，除了強調EMI教學與評量策略的可操作性，也引導學員以證據為本，一致性檢視課程目標、學習活動到評量設計，並透過案例討論、同儕回饋與實作任務，協助教師在既有專業領域中發展可落地的EMI教學方案。

台師大雙語教育推動辦公室主任劉美慧指出，課程特別將「教學設計」與「教學研究」並置，目的在支持教師掌握教學方法外，更能以教學實踐研究的視角釐清教學問題、蒐集課堂證據並形成行動研究成果，讓教學改進可被追蹤、被檢證。

台師大EMI教學資源中心副執行長范雅筑則說，兩周課程刻意保留討論與產出空間，期待學員能在不同專業背景的對話中，辨識各自教學情境的關鍵限制與可行策略，返台後再將本次形成的課程方案或研究計畫逐步轉化為實際教學行動。

本次培訓學員來自全台13所公私立大專校院，學員橫跨教育、翻譯、機械工程等數個領域。參與教師則表示，課程價值在於可觀摩、可對話、可帶回課堂，且能透過觀察講師如何培訓師資，進而反思並調整自身做法。

也有教師提到，科技融入課程與評量設計、學習平台Pear Deck等工具應用，以及口試或多元加分作業等評量形式，皆可立即轉化為課堂做法；同時，生成式AI也在時間有限、難以大幅改課的情況下，提供可行的語言支持與教學支援。

教師 台師大 澳洲

