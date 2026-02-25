台南青年獲「百億海外圓夢」補助 赴比利時拓展永續科技交流

教育部推動青年百億海外圓夢基金計畫，南台科技大學電機工程系博士班學生林韋成去年11月至12月赴比利時進行「塑農廢棄物生物處理技術」國際鏈結研究，與當地高等教育機構合作發展AI昆蟲飼養與廢棄物轉化應用，聚焦農業永續與科技創新整合，強化跨國技術交流。

林韋成也在台南市政府與校方協助下，拜會魯汶市政府及駐歐盟兼比利時代表處，攜帶台南觀光文宣與特色伴手禮推廣城市形象。台南與比利時魯汶自1993年締結姊妹市，長期維持文化與教育交流，此次青年回訪，延伸合作至科技與永續議題，為既有關係注入新動能。

台南市研考會主委王效文表示，市府近年推動青年事務委員會、青年行動計畫及公部門實習平台，建構從提案到實踐的支持系統。林韋成過去曾在沙崙智慧綠能科學城綠創構想競賽奪冠，如今透過中央資源拓展國際舞台，顯示地方政策與國家計畫銜接所產生的實質效益。

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次已於2月23日啟動徵件，3月4日將公布新一波「海外翱翔組」名額。本梯次涵蓋海外翱翔組、旗艦計畫、圓夢助力方案及築夢工場組等類型，報名截止至4月1日中午12時。

市長黃偉哲指出，青年是城市創新的關鍵，中央與地方合作提供資源，目的在協助青年累積國際經驗，強化專業實力，同時拓展台灣對外交流機會。

研考會強調，計畫為青年開啟海外實踐通道，呼籲有意申請者提早準備資料，把握時程。市府將持續扮演支援角色，協助青年以專業連結世界，提升城市與產業的國際能見度。 台南青年林韋成訪問比利時孔多塞高等教育機構（Haute école Condorcet）昆蟲學實驗室。圖／台南市研考會提供 林韋成與比利時孔多塞高等教育機構（Haute école Condorcet）昆蟲學實驗室Matthias GOSSELIN教授。圖／台南市研考會提供 林韋成及團隊成員林暐欽拜會中華民國駐瑞士台北文化經濟代表團，與代表王思為合影。圖／台南市研考會提供