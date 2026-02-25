東海大學推AI形象影片 愛因斯坦跨時空現身校園

快訊

中央社／ 台中25日電

東海大學推出形象影片，以AI生成技術，將愛因斯坦請至校園中與學生對話，並透過飛行船意象拓展未來世界，呈現AI融入學習環境的全新樣貌。

東海大學今天發布新聞稿，近年推動AI教育，全面升級硬體設備，投入上億元建置AI PC教室與高階算力中心、積極攜手產業夥伴漢翔、緯創等指標企業，推動AI人才培育與創新課程等。

東海大學去年打造70%由AI生成的夢幻AI音樂影片（MV），今年再推全新AI主題影片與形象影片，主題影片從愛因斯坦跨時空現身校園，到象徵未來的創新飛行船升空，以「AI東海，學以創新」的教育願景邁出新步伐。

校長張國恩表示，AI既是工具也是環境，教育從來不只是對硬體的投資，「人」才是舞台上真正的主角，如何賦予學生正確的價值觀、責任感以及開創未來的格局，是大學責無旁貸的責任。東海大學將AI視為大學重生的機會，致力培養學生應用知識與解決問題的能力，讓學生具備面對智慧時代的底氣。

化工系校友鄭清和協助東海大學深耕AI教學與學習環境，將生成式AI導入必修課程與學習歷程，強化學生在思辨力、創新力與跨域整合能力等核心素養，他強調「以AI為師、教授為教練」，呈現AI融入教育的轉型成果。

東海大學 影片 校園

