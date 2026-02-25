文大64週年校慶 校長王子奇推藝術文創運動雙引擎

中國文化大學今年迎接64週年校慶，文化大學校長王子奇期許，未來以藝術文創與運動健康為雙引擎，讓知識走向社會、讓人才躍上國際舞台。

中國文化大學發布新聞稿指出，中國文化大學今天舉辦創校64週年慶祝大會，以「活力文化．永續華岡」為主軸，總統賴清德與副總統蕭美琴透過賀電祝賀，台北市長蔣萬安也錄製祝福影片。

中國文化大學董事長陳泰然在校慶大會致詞時表示，在AI世代，「卓越」必須同時具備科技理性與人文自覺，因此，中國文化大學追求的辦學高度，是引導學生明辨，何時運用科技、何時超越技術，培養具專業能力與價值判斷的現代公民。

中國文化大學校長王子奇提到，文化大學境外新生從111學年460人提升至114學年突破1100人，國際能見度持續攀升；推廣教育同步拓展版圖，近年陸續成立大安分部、台南分部，桃園分部也將掛牌；未來將持續以藝術文創與運動健康為雙引擎，讓知識走向社會、讓人才躍上國際舞台。

中國文化大學董事張海燕分享，學校創校初期歷經財務困難、延攬師資、校園建設等挑戰，但創辦人張其昀憑藉堅定不移的信念，在陽明山打造這座充滿生命力的校園，培育無數優秀人才，並期勉後人以樸實之心、堅強意志，面對時代考驗。

文化大學今年校慶伴手禮也特別選用文大校友、義美食品董事長高志尚領軍的義美食品蜂蜜蛋糕，向師生與校友傳達致謝的心意，也象徵華岡情誼如蜂蜜般甘醇長久。