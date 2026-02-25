快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

文大64週年校慶 校長王子奇推藝術文創運動雙引擎

中央社／ 台北25日電

中國文化大學今年迎接64週年校慶，文化大學校長王子奇期許，未來以藝術文創與運動健康為雙引擎，讓知識走向社會、讓人才躍上國際舞台

中國文化大學發布新聞稿指出，中國文化大學今天舉辦創校64週年慶祝大會，以「活力文化．永續華岡」為主軸，總統賴清德與副總統蕭美琴透過賀電祝賀，台北市長蔣萬安也錄製祝福影片。

中國文化大學董事長陳泰然在校慶大會致詞時表示，在AI世代，「卓越」必須同時具備科技理性與人文自覺，因此，中國文化大學追求的辦學高度，是引導學生明辨，何時運用科技、何時超越技術，培養具專業能力與價值判斷的現代公民。

中國文化大學校長王子奇提到，文化大學境外新生從111學年460人提升至114學年突破1100人，國際能見度持續攀升；推廣教育同步拓展版圖，近年陸續成立大安分部、台南分部，桃園分部也將掛牌；未來將持續以藝術文創與運動健康為雙引擎，讓知識走向社會、讓人才躍上國際舞台。

中國文化大學董事張海燕分享，學校創校初期歷經財務困難、延攬師資、校園建設等挑戰，但創辦人張其昀憑藉堅定不移的信念，在陽明山打造這座充滿生命力的校園，培育無數優秀人才，並期勉後人以樸實之心、堅強意志，面對時代考驗。

文化大學今年校慶伴手禮也特別選用文大校友、義美食品董事長高志尚領軍的義美食品蜂蜜蛋糕，向師生與校友傳達致謝的心意，也象徵華岡情誼如蜂蜜般甘醇長久。

文化大學 舞台 美食

延伸閱讀

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

歌詠母親河！金門中正國小111周年推校慶曲《浯江 咱的名字》

相關新聞

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即...

企業最愛大學生調查出爐 中山醫大奪醫衛生技企業最愛私校第一

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，台中中山醫學大學在「醫衛生技業」評比中榮獲全國第三，僅次於台大及...

加拿大TRU大學2026國際青年高峰會 首邀台青年參與模擬聯合國議事

加拿大TRU大學今年配合世足在加拿大舉辦「2026國際青年領袖高峰會」，將邀請台灣青年赴北美，與加拿大及世界不同國籍青年...

高中畢赴英「按摩」薪水贏半數人！藝術生猶豫補大學學歷 網：不建議回台灣

一名自幼學畫畫的網友在Dcard表示，自己國中、高中都是美術班，因為不想被困在原地，高中畢業後沒有選擇升學，而是努力賺取前往英國生活的費用，並在2年後抽中英國的打工度假簽證，順利找到工作，還考到按摩師證照，薪水也相當不錯。

讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多

115學測明（25日）放榜，而高職生備考的統測將於4月25日至26日舉行。一名網友在Dcard表示，過年期間和準備統測的表妹聊到未來志向，得知表妹想讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，讓表妹有所動搖。

母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。