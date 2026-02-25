畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保障，慈大除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還有5000元零用金，門諾是每學期提供8.2萬獎助金，盼為東部培養穩定護理人力。

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，115學年度原住民族公費就學方案預計招收50名學生，具原住民身分並通過錄取者，就學期間學雜費與住宿費全額補助，制服、寢具、膳食及教科書等相關支出亦由校方支應，每月另提供5000元零用金，每學年發放9個月，5年下來每名學生可獲逾40萬元補助。

公費生與其他入學管道學生混合編班，若學期成績排名全班前10%，可獲1萬元績優獎學金；為鼓勵備考護理師國考，4、5年級原民公費生若成績排名前20%，再頒發2萬元獎勵金。

慈濟大學指出，學生取得護理師證照後，可選擇至花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義及雲林斗六等8家慈濟體系醫院服務，畢業即就業。原住民族學生單獨招生即日起開放網路報名至3月9日，4月12日考試，5月9日登記分發。

另外，門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，推出「頂級育才方案」，設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取後由門諾醫院每學期提供8萬2000元獎助金，5年最高可獲82萬元實質資助。學生畢業並考取護理師證照後，可直接進入門諾醫療體系任職，起薪4萬元以上。

門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，除提供經濟支持，院方亦規畫完整培訓機制，自5月底起安排系列銜接課程，協助學生提早適應學習與臨床環境，期待花蓮與南澳子弟赴台北精進專業，未來返鄉投入醫療服務。

門諾醫院指出，馬偕專校護理專班即日起受理報名至3月30日止，採網路報名方式，相關資料須寄達台北市北投區聖景路92號，以保留報考資格。 慈濟大學提供原住民族公費就學方案，就學期間除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還提供5000元零用金。圖／慈濟大學提供