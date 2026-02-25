快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，提供設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生公費就學方案，錄取後5年最高可獲82萬元。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，提供設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生公費就學方案，錄取後5年最高可獲82萬元。圖／門諾醫院提供

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保障，慈大除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還有5000元零用金，門諾是每學期提供8.2萬獎助金，盼為東部培養穩定護理人力。

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，115學年度原住民族公費就學方案預計招收50名學生，具原住民身分並通過錄取者，就學期間學雜費與住宿費全額補助，制服、寢具、膳食及教科書等相關支出亦由校方支應，每月另提供5000元零用金，每學年發放9個月，5年下來每名學生可獲逾40萬元補助。

公費生與其他入學管道學生混合編班，若學期成績排名全班前10%，可獲1萬元績優獎學金；為鼓勵備考護理師國考，4、5年級原民公費生若成績排名前20%，再頒發2萬元獎勵金。

慈濟大學指出，學生取得護理師證照後，可選擇至花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義及雲林斗六等8家慈濟體系醫院服務，畢業即就業。原住民族學生單獨招生即日起開放網路報名至3月9日，4月12日考試，5月9日登記分發。

另外，門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，推出「頂級育才方案」，設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取後由門諾醫院每學期提供8萬2000元獎助金，5年最高可獲82萬元實質資助。學生畢業並考取護理師證照後，可直接進入門諾醫療體系任職，起薪4萬元以上。

門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，除提供經濟支持，院方亦規畫完整培訓機制，自5月底起安排系列銜接課程，協助學生提早適應學習與臨床環境，期待花蓮與南澳子弟赴台北精進專業，未來返鄉投入醫療服務。

門諾醫院指出，馬偕專校護理專班即日起受理報名至3月30日止，採網路報名方式，相關資料須寄達台北市北投區聖景路92號，以保留報考資格。

慈濟大學提供原住民族公費就學方案，就學期間除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還提供5000元零用金。圖／慈濟大學提供
慈濟大學提供原住民族公費就學方案，就學期間除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還提供5000元零用金。圖／慈濟大學提供

原住民族 花蓮 慈濟

延伸閱讀

公費幽門桿菌檢測上路 4旬女胃痛服成藥竟驗出陰性…胃鏡檢查才確診

花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

原民、非原民學校互訪 泰雅歌謠碰撞布袋戲文化

南投燈會原民燈區「光舞豐年」閃亮登場

相關新聞

企業最愛大學生調查出爐 中山醫大奪醫衛生技企業最愛私校第一

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，台中中山醫學大學在「醫衛生技業」評比中榮獲全國第三，僅次於台大及...

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，分別鎖定原住民族學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即...

加拿大TRU大學2026國際青年高峰會 首邀台青年參與模擬聯合國議事

加拿大TRU大學今年配合世足在加拿大舉辦「2026國際青年領袖高峰會」，將邀請台灣青年赴北美，與加拿大及世界不同國籍青年...

高中畢赴英「按摩」薪水贏半數人！藝術生猶豫補大學學歷 網：不建議回台灣

一名自幼學畫畫的網友在Dcard表示，自己國中、高中都是美術班，因為不想被困在原地，高中畢業後沒有選擇升學，而是努力賺取前往英國生活的費用，並在2年後抽中英國的打工度假簽證，順利找到工作，還考到按摩師證照，薪水也相當不錯。

讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多

115學測明（25日）放榜，而高職生備考的統測將於4月25日至26日舉行。一名網友在Dcard表示，過年期間和準備統測的表妹聊到未來志向，得知表妹想讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，讓表妹有所動搖。

母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。