企業最愛大學生調查出爐 中山醫大奪醫衛生技企業最愛私校第一
遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，台中中山醫學大學在「醫衛生技業」評比中榮獲全國第三，僅次於台大及成大，展現學生在醫藥生技產業與臨床實務領域的專業實力與競爭優勢，深獲企業與醫療體系肯定。
遠見分析指出，中山醫大長期受到醫療產業青睞，關鍵在於擁有體系完整的附設醫院作為臨床教學場域，學生在學期間即能參與深度臨床實習與跨專業合作，透過「醫教合一」模式，強化臨床判斷與實務應變能力，有效縮短學用落差。
中山醫學大學指出，中山醫大各系所每年皆有多位學生名列國考榜首，醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、聽力師與驗光師等類科通過率長期維持九成以上，臨床心理師更達百分之百，其他類科表現也普遍高於全國平均兩倍。扎實的專業訓練與高密度臨床歷練，使畢業生在醫療院所與生技產業中展現高度信賴度與即戰力。
中山醫大近年積極布局長期照護、復健醫學與高齡健康促進領域，整合醫學、健康管理與科技應用資源，培養能回應社會結構轉變的跨域專業人才，精準對接產業趨勢。
中山醫大校長黃建寧說，透過跨學科整合與臨床實務深化，學生的職涯發展已不再侷限於傳統診間治療，而是延伸至高齡照護管理、智慧醫療應用與健康產業創新等多元場域。該校畢業生無論在大型醫療機構、社區長照體系或新興生技產業，皆展現高度適應力與專業韌性，成為推動醫療轉型的重要力量。
