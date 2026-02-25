企業最愛大學生調查出爐 中山醫大奪醫衛生技企業最愛私校第一

一名自幼學畫畫的網友在Dcard表示，自己國中、高中都是美術班，因為不想被困在原地，高中畢業後沒有選擇升學，而是努力賺取前往英國生活的費用，並在2年後抽中英國的打工度假簽證，順利找到工作，還考到按摩師證照，薪水也相當不錯。

2026-02-24 13:51