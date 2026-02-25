加拿大TRU大學2026國際青年高峰會 首邀台青年參與模擬聯合國議事

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
加拿大TRU國際事務副校長Justin曾參訪東海大學。圖／東海大學提供
加拿大TRU國際事務副校長Justin曾參訪東海大學。圖／東海大學提供

加拿大TRU大學今年配合世足在加拿大舉辦「2026國際青年領袖高峰會」，將邀請台灣青年赴北美，與加拿大及世界不同國籍青年透過英文模擬聯合國議事討論，深入探討永續、教育、青年發展。加拿大TRU國際事務副校長Justin指出，他在加拿大接觸台灣青年，更來台灣參訪後發現，台灣青年充滿世界觀與移動力，是未來世界前進的核心動力。

Justin表示，加拿大是一個多元自由的國家，擁有多倫多大學、英屬哥倫比亞大學、TRU國立湯普森河大學等一流高等學府，更是重視國際青年交流學習的國度，因此疫情後，首度辦理「2026國際青年領袖高峰會」，邀請各國青年赴北美參與全英文的模擬聯合國議事討論，針對永續、教育、青年發展進行探討。

Justin說，模擬聯合國是歐美大學培養公共事務素養的重要形式。他近年特別注意到台灣在國際事務教育上的快速成長，並在拜訪東海大學公共事務處黃兆璽處長，對大學與台中市政府推動台中青年模擬聯合國（TCYM）的成熟模式印象深刻。

黃兆璽也指出，加拿大的大學多半辦理模擬聯合國議事營幫助青年關心國際事務，因此TRU主動促成此次合作，期盼提供一個具國際認可度的正規舞台，讓台灣青年更早與世界接軌。

Justin計劃透過14天北美密集培訓，打造AI時代的「公共外交」實踐，不僅鎖定具國際潛力的各國青年，更預計邀請60名台灣高中、大學生前往加拿大卑詩省甘露市和溫哥華展開課以英語、文化課程為核心學習課程，並透過國際青年領袖高峰會的模擬聯合國議事討論，以外交談判實務與跨文化溝通，幫助學生建立人文與關懷的心胸。

東海大學推廣部主任蔡坤霖說，能獲加拿大國立大學主動邀請，代表東海深耕國際議事教育獲肯定。這不僅是一次海外學習，更是以教育為核心的公共外交實踐，協助台灣青年在國際場域清楚表達觀點，透過高強度的實戰訓練，學員能在短時間內建立自信。

蔡坤霖說，台灣的招生是由TRU委託東海大學進修推廣部進行招生推廣，學生赴加拿大學習後，將獲頒由 TRU 與東海大學共同認證的「模擬聯合國國際金色證書」。這份具備高度國際公信力的證書，將成為學員未來申請國內外大學與國際學程時，極具份量的學習歷程成果。

