高中畢赴英「按摩」薪水贏半數人！藝術生猶豫補大學學歷 網：不建議回台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

一名自幼學畫畫的網友在Dcard表示，自己國中、高中都是美術班，因為不想被困在原地，高中畢業後沒有選擇升學，而是努力賺取前往英國生活的費用，並在2年後抽中英國的打工度假簽證，順利找到工作，還考到按摩師證照，薪水也相當不錯。

由於前面的努力都是為了到英國生活，目標達成後，原PO開始思考接下來是該繼續按摩工作，還是該拿到大學學歷？除了想體驗學生生活外，原PO發現自己還是喜歡創作，想試試看繼續學習，也擔心自己會後悔沒有大學學歷這件事。原PO並提到，有人覺得她現在賺的錢已經超過半數人，不需要浪費時間補學歷，讓原PO感到迷茫。

網友認為原PO如果要補學歷，最好也是留在歐洲，「不建議回台灣念書，因為環境不同，妳可能會很不適應，好不容易提高的外語能力也會降低」、「妳這種背景留在歐洲生活我覺得比在台灣好很多，選擇多更多也能養活自己，甚至未來要買房都可能，希望妳能找到一條合適自己的路」。

隨著世代變化，「學歷至上」的觀念正在悄悄翻轉，《世界日報》曾報導，美國大學畢業生職場競爭優勢不再，四年制大學學費飆漲、人工智慧崛起導致就業未來充滿不確定性等，許多年輕人開始重新思考其他致富之道。「全國學生資料庫」（National Student Clearinghouse）數據顯示，在出現勞工短缺的建築、製造、醫療等產業，越來越多學生轉而取得職業學位或技術學位，具備純熟技術的勞工越來越受到歡迎。

打工度假 按摩 英國 美術班 藝術 薪水 升學 簽證

