讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多

寒假即將結束，許多大學生準備返校開學。為了省下機車託運費，一名就讀國立暨南國際大學的學生突發奇想，打算在大年初五（周六，21日）獨自騎著125c.c.的機車，從新北永和一路狂飆到南投埔里。因為是第一次挑戰長途騎乘，他在社群發文請益，沒想到引發熱烈討論，許多老司機紛紛點名其中一段路最危險，千萬別在晚上騎。

2026-02-22 15:56