聯合新聞網／ 綜合報導
大學示意圖。圖／AI生成
115學測明（25日）放榜，而高職生備考的統測將於4月25日至26日舉行。一名網友在Dcard表示，過年期間和準備統測的表妹聊到未來志向，得知表妹想讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，讓表妹有所動搖。

許多過來人直言，不能怪長輩對「設計系」有偏見，「設計這行業就是9分之1分水嶺啊，我自己高中也是設計科，後來逃走了」、「不是要潑冷水，而是美術設計界真的很黑暗，我身邊的美術人都是失望居多、轉行的也居多」、「因為就業市場很飽和，薪資就會往下降，我們班過半不在設計工作了」。

不過也有人認為，設計還是有出路的，但不能只會畫圖，要加上其他技能，「我女友在國內某大型企業當設計部門主管，薪資也還不錯，整個設計跟視覺傳達相關的工作她都能做，這種萬能設計師對企業來說就很難被AI取代」。

AI科技進步快速，設計、圖像、影音等都可以使用AI產出，世新大學也曾擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI系」，雖然最後決定不整併，但已顯示AI對設計相關學系的衝擊。

設計 115學測 統測 薪資 設計師 科系

相關新聞

高中畢赴英「按摩」薪水贏半數人！藝術生猶豫補大學學歷 網：不建議回台灣

一名自幼學畫畫的網友在Dcard表示，自己國中、高中都是美術班，因為不想被困在原地，高中畢業後沒有選擇升學，而是努力賺取前往英國生活的費用，並在2年後抽中英國的打工度假簽證，順利找到工作，還考到按摩師證照，薪水也相當不錯。

讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多

115學測明（25日）放榜，而高職生備考的統測將於4月25日至26日舉行。一名網友在Dcard表示，過年期間和準備統測的表妹聊到未來志向，得知表妹想讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，讓表妹有所動搖。

母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、...

強化AI科研、創新布局 緯創董座林憲銘捐建陽明交大館舍

國立陽明交通大學表示，傑出校友、是緯創資通董事長林憲銘，將在光復校區無償捐建「華仁館」，名字取自於林憲銘的父母，象徵飲水...

台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應

弘光科技大學動物保健系助理教授侯志遠發表最新研究報告，追蹤2015年至2025年關鍵人口與寵物指標發現，台灣新生兒數量在...

大學生為省1200元託運費「從新北騎回南投」 老司機曝3保命符：別走西濱

寒假即將結束，許多大學生準備返校開學。為了省下機車託運費，一名就讀國立暨南國際大學的學生突發奇想，打算在大年初五（周六，21日）獨自騎著125c.c.的機車，從新北永和一路狂飆到南投埔里。因為是第一次挑戰長途騎乘，他在社群發文請益，沒想到引發熱烈討論，許多老司機紛紛點名其中一段路最危險，千萬別在晚上騎。

