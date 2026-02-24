讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
115學測明（25日）放榜，而高職生備考的統測將於4月25日至26日舉行。一名網友在Dcard表示，過年期間和準備統測的表妹聊到未來志向，得知表妹想讀動漫設計相關科系，卻被家人說「沒出息」、以後會被AI取代，讓表妹有所動搖。
許多過來人直言，不能怪長輩對「設計系」有偏見，「設計這行業就是9分之1分水嶺啊，我自己高中也是設計科，後來逃走了」、「不是要潑冷水，而是美術設計界真的很黑暗，我身邊的美術人都是失望居多、轉行的也居多」、「因為就業市場很飽和，薪資就會往下降，我們班過半不在設計工作了」。
不過也有人認為，設計還是有出路的，但不能只會畫圖，要加上其他技能，「我女友在國內某大型企業當設計部門主管，薪資也還不錯，整個設計跟視覺傳達相關的工作她都能做，這種萬能設計師對企業來說就很難被AI取代」。
AI科技進步快速，設計、圖像、影音等都可以使用AI產出，世新大學也曾擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI系」，雖然最後決定不整併，但已顯示AI對設計相關學系的衝擊。
