母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫受獎學生、新住民二代賴嘉騏就讀東南亞語文學系，期望透過教育改變家庭。圖／政大提供
政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫受獎學生、新住民二代賴嘉騏就讀東南亞語文學系，期望透過教育改變家庭。圖／政大提供

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、新住民二代賴嘉騏就讀政大東南亞語文學系，國小時因母親過世投身照顧弟妹，期望透過教育改變整個家庭。

賴嘉騏來自新住民單親家庭，越南籍母親獨自撫養三個孩子，在他國小五年級那年離世，家庭重擔驟然落在賴嘉騏身上。賴嘉騏一邊維持課業，一邊照顧弟妹，也理解到教育不只是升學，而是支撐家庭繼續前行的道路。他在申請計畫寫下：「教育能改變的不只是自己，而是一整個家庭。」因此努力維持成績、申請各類獎學金，減輕學費負擔，要讓弟妹能安心成長。

賴嘉騏2023年曾獲總統教育獎，就讀陽明交通大學期間，系統性修習統計學、人工智慧與學習科學課程，同時創立公益升學輔導計畫，協助弱勢學生準備書審與面試。再以雙重學籍就讀政大東南亞語文學系，理由來自生命經驗，他曾參與東南亞新二代培力計畫，並發現已對母親的聲音與輪廓逐漸模糊，於是寫下與母親的故事，獲新北文學獎肯定，希望透過語言理解家庭記憶、文化脈絡。

未來，賴嘉騏希望整合教育科技與學習科學專業訓練，發展回應新住民家庭與弱勢學生需求的教育模式，建立更具包容性的跨文化教育支持系統。今年初，他也回到越南展開睽違十年的尋根之旅，在家人鼓勵下，希望畢業後至越南創業。

賴嘉騏說，四年的獎學金支持，得以用長期視角思考未來，而不是每一年都為經濟壓力分心。對許多來自制度邊緣的學生而言，最大的壓力不是能力不足，而是不確定感，若每一年都需要為學費奔波，理想往往被迫縮小。

政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫提供最高60萬元、為期四年的獎學金，搭配導師陪伴與跨域學習資源，鼓勵具人文社會潛力與公共關懷的學生，發展跨域專長、拓展國際視野，投入具長期意義的社會實踐。本計畫獎學金申請時間為4月30日至5月6日中午12時。

相關新聞

母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、...

強化AI科研、創新布局 緯創董座林憲銘捐建陽明交大館舍

國立陽明交通大學表示，傑出校友、是緯創資通董事長林憲銘，將在光復校區無償捐建「華仁館」，名字取自於林憲銘的父母，象徵飲水...

台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應

弘光科技大學動物保健系助理教授侯志遠發表最新研究報告，追蹤2015年至2025年關鍵人口與寵物指標發現，台灣新生兒數量在...

大學生為省1200元託運費「從新北騎回南投」 老司機曝3保命符：別走西濱

寒假即將結束，許多大學生準備返校開學。為了省下機車託運費，一名就讀國立暨南國際大學的學生突發奇想，打算在大年初五（周六，21日）獨自騎著125c.c.的機車，從新北永和一路狂飆到南投埔里。因為是第一次挑戰長途騎乘，他在社群發文請益，沒想到引發熱烈討論，許多老司機紛紛點名其中一段路最危險，千萬別在晚上騎。

移地教學再升級！文大新聞系走進百年啤酒大廠 青島直擊世界品牌誕生地

文化大學新聞系於寒假前的自主學習周，規劃學生前往山東青島展開移地教學，透過實地參訪與文化體驗，帶領學生走出課堂、走進現場。此次交流不僅拜訪姊妹校、踏查歷史古蹟，也深入產業場域，讓學生在親身觀察中理解地

向大自然取經 台菲研究仿生科技處理污水兼發電

在跨海相隔約1000公里的兩座實驗室裡，台灣與菲律賓的研究團隊正為同一個問題努力，即如何運用受大自然啟發的科學，同時達成...

