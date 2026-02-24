母早逝「兄代母職」照顧手足 新住民二代獲政大60萬獎學金

國立政治大學推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，拔擢弱勢或制度邊緣的學生，計劃提供60萬元、為期四年的獎學金支持。受獎學生、新住民二代賴嘉騏就讀政大東南亞語文學系，國小時因母親過世投身照顧弟妹，期望透過教育改變整個家庭。

賴嘉騏來自新住民單親家庭，越南籍母親獨自撫養三個孩子，在他國小五年級那年離世，家庭重擔驟然落在賴嘉騏身上。賴嘉騏一邊維持課業，一邊照顧弟妹，也理解到教育不只是升學，而是支撐家庭繼續前行的道路。他在申請計畫寫下：「教育能改變的不只是自己，而是一整個家庭。」因此努力維持成績、申請各類獎學金，減輕學費負擔，要讓弟妹能安心成長。

賴嘉騏2023年曾獲總統教育獎，就讀陽明交通大學期間，系統性修習統計學、人工智慧與學習科學課程，同時創立公益升學輔導計畫，協助弱勢學生準備書審與面試。再以雙重學籍就讀政大東南亞語文學系，理由來自生命經驗，他曾參與東南亞新二代培力計畫，並發現已對母親的聲音與輪廓逐漸模糊，於是寫下與母親的故事，獲新北文學獎肯定，希望透過語言理解家庭記憶、文化脈絡。

未來，賴嘉騏希望整合教育科技與學習科學專業訓練，發展回應新住民家庭與弱勢學生需求的教育模式，建立更具包容性的跨文化教育支持系統。今年初，他也回到越南展開睽違十年的尋根之旅，在家人鼓勵下，希望畢業後至越南創業。

賴嘉騏說，四年的獎學金支持，得以用長期視角思考未來，而不是每一年都為經濟壓力分心。對許多來自制度邊緣的學生而言，最大的壓力不是能力不足，而是不確定感，若每一年都需要為學費奔波，理想往往被迫縮小。

政大「人社拋光・點亮璞玉」計畫提供最高60萬元、為期四年的獎學金，搭配導師陪伴與跨域學習資源，鼓勵具人文社會潛力與公共關懷的學生，發展跨域專長、拓展國際視野，投入具長期意義的社會實踐。本計畫獎學金申請時間為4月30日至5月6日中午12時。