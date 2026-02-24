強化AI科研、創新布局 緯創董座林憲銘捐建陽明交大館舍
國立陽明交通大學表示，傑出校友、是緯創資通董事長林憲銘，將在光復校區無償捐建「華仁館」，名字取自於林憲銘的父母，象徵飲水思源，將作為學校培育AI資訊科技人才與研究的基地。
陽明交大表示，此次捐建創下陽明交大首度由個人獨資捐建完整校舍的紀錄，校長林奇宏特別感謝林憲銘對母校長遠發展的深厚情誼與高度承諾。
「華仁館」的名字來自於林憲銘學長的父母，象徵飲水思源、薪火相傳的精神。陽明交大指出，新館的興建，回應校園整體教學與研究空間擴充的需求，更將成為推動前瞻資訊科技發展的重要基地。未來將聚焦於雲端運算、人工智慧、5G通訊技術、資訊安全等關鍵領域，強化AI核心技術與應用創新的整體布局。
陽明交大也指出，華仁館將以「先建後捐」模式成為資訊學院擴大AI前瞻科技的據點，在整體校園規劃架構下，使新建空間與既有系館形成連結，強化學術交流與資源共享效益。
建築設計預計由國內外知名建築師黃聲遠操刀，秉持「不砍樹、與自然共生」理念，打造融合人文關懷、科技創新與永續精神的學習空間。資訊學院院長表示，期盼華仁館將成為孕育創新思維與關鍵人才的重要基地，推動陽明交大在 AI 與前瞻科技領域的突破與躍進。
