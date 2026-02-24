台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應

弘光科技大學動物保健系助理教授侯志遠發表最新研究報告，追蹤2015年至2025年關鍵人口與寵物指標發現，台灣新生兒數量在10年間縮減近一半，以貓為首的寵物登記數則呈現爆發式成長，增幅高達327.8%，他提醒居住及社福政策應跟上趨勢。

侯志遠指出，根據統計資料顯示，台灣的人口結構正亮起紅燈。2015年台灣尚有新生兒21萬3598人出生，但到了2025年，這項數字已暴跌至 10萬7812人，減幅高達 49.5%。同時受高齡化影響，死亡人數則由16萬3858人增至20萬268人，成長22.2%；結婚對數由15萬4346對下降至10萬4376對，重挫32.4%。顯示婚姻與生育在現代生活中已不再是必然選項。

人口寒冬中，寵物飼養數量大幅成長。侯志遠表示，犬貓合計登記數由2015年的12萬3090隻增至2025年的25萬1926隻，成長幅度高達104.7%。這組數據與新生兒出生數形成了鮮明的「黃金交叉」，越來越多的台灣家庭選擇以飼養寵物來取代養育子女。

在寵物種類的選擇上，顯示「貓派」正在統治城市。10年間，貓登記數成長尤為顯著，由4萬808隻躍升至17萬4558隻，增幅高達327.8%。相對下，傳統上佔優勢的犬隻登記數，則由8萬2282隻微幅下降至7萬7369隻，減幅 6%。

侯志遠分析，這種「貓升狗降」的現象與都市化生活息息相關。貓具備「安靜、不需每日遛狗、適應小坪數公寓」等特性，完美契合現代上班族與單身貴族的生活節奏。這種情感寄託的轉移，也直接催生了規模龐大的「貓經濟」，從精緻貓糧、智能貓砂盆到預約制的貓咪旅館，產業潛力驚人。

「數據背後反映的是深刻的心靈需求轉變。」侯志遠指出，隨著少子化與高齡化加劇，寵物已是具備「家人」地位的情感伴侶。這也對社會帶來雙重挑戰，政府必須正視勞動力下滑的人口危機；另一方面，寵物友善空間、動物福利法律以及寵物相關產業的監管，也亟需跟上趨勢腳步。

侯志遠表示，這分研究採樣自農業部、內政部及國發會等公信力數據，希望提醒社會各界，台灣正走入一個全新的生活型態。當「貓奴」與「空巢家庭」成為常態，未來的城市設計、房地產規劃甚至是社福政策，都應將寵物福利與人口轉型併同納入思考，為台灣開創一個產學、社會與動物福利三贏的平衡局勢。 弘光科大動保系老師侯志遠分析，養貓數量暴增和都市化生活環境有關。記者游振昇／攝影