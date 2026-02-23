快訊

文大新聞系走進嶗山太清宮 宗教現場變新聞教室

聚傳媒／ 校園記者王韻實報導

太清宮與老子像，照片為王韻實拍攝

把教室搬到海天之間，是什麼感覺？中國文化大學新聞學系於寒假前的彈性教學週，前往山東青島姊妹校展開移地學習，透過實地走訪港都城市的文化、歷史與產業現場，讓新聞訓練不再只停留在紙上談兵，而是真正走進故事發生的地方。

山東正是孔子、孟子的故鄉，文化底蘊深厚，而此行中特別令人印象深刻的，是走訪位於嶗山南麓、面向黃海的道教名觀——太清宮。一踏入宮門，轉身向外，山勢層層、海天遼闊，山海交會的畫面瞬間抓住所有人的目光；而在肅穆的宮觀之中，幾隻貓咪自在穿梭，更意外成為學生鏡頭下最療癒的「非官方導覽員」，也讓現場氣氛多了幾分親切感。

對新聞系學生而言，太清宮不只是一處觀光景點，而是一個高度濃縮的新聞現場。這裡同時承載宗教信仰、歷史記憶、文化敘事與觀光經濟，是典型需要「多重視角」解讀的場域。學生必須思考：若以新聞報導呈現，該如何在信仰莊嚴與觀光日常之間取得平衡？哪些元素是文化脈絡，哪些又是現代再詮釋？這正是移地學習最珍貴的訓練。

太清宮是道教全真派的重要祖庭，也是中國大陸現存歷史最悠久、保存最完整的道教宮觀之一。其歷史可追溯至西漢，歷經唐、宋、金、明、清各代修建，累積兩千餘年的文化厚度。1983年被列為道教重點宮觀，2013年更納入「嶗山道教建築群」重點文物保護單位，宗教與歷史價值不言而喻。

參訪過程中，在地的「金牌導遊」呂先生以說故事的方式，將宗教、文學與流行文化串聯起來，從道教全真派談到金庸筆下的武俠世界。《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》中屢次出現的全真派，其原型正是由王重陽，以及邱處機等全真七子所奠定。當學生發現小說裡天下五絕之首的「中神通」並非虛構人物，而是真實存在於歷史脈絡中時，更加深刻體會文化敘事往往就在現實與文本之間互相流動。

沿著宮觀動線前行，三官殿、三清殿、三皇殿依序展開，殿宇格局嚴謹而清幽，背倚嶗山、面向黃海，自然景觀與宗教空間相互呼應。如今的太清宮，早已不只是信眾朝拜之地，更是青島重要的人文地標與文化符號。

站在新聞專業的角度反思這趟參訪，學生們不僅觀察宗教場域如何被觀看、被消費、被報導，也實際練習如何從現場找題材、抓細節、建構敘事。站在宮門前遠望大海時，「天人合一」不再只是課本上的名詞，而成為一種可被感受、也值得被書寫的經驗。

對文大新聞系的學生而言，這趟嶗山太清宮之行，不只是一次校外教學，而是一堂結合文化理解、現場觀察與敘事思考的新聞實作課。山海就是最好的課本，他們學到的，正是新聞最核心的能力——在真實世界中，看見故事、理解脈絡，並把它說給更多人聽。

