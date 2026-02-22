快訊

大學生為省1200元託運費「從新北騎回南投」 老司機曝3保命符：別走西濱

聯合新聞網／ 綜合報導
挑戰長途機車旅行前，務必將愛車送至車行進行全面檢查，並確保手機導航設定為「機車模式」，以免誤闖國道發生危險。 示意圖/ingimage
寒假即將結束，許多大學生準備返校開學。為了省下機車託運費，一名就讀國立暨南國際大學的學生突發奇想，打算在大年初五（周六，21日）獨自騎著125c.c.的機車，從新北永和一路狂飆到南投埔里。因為是第一次挑戰長途騎乘，他在社群發文請益，沒想到引發熱烈討論，許多老司機紛紛點名其中一段路最危險，千萬別在晚上騎。

原PO在Threads上發文表示，為了省下1,200元的機車託運費，加上擔心運送過程中愛車被刮傷，決定花一整天的時間從新北永和騎車到埔里暨大。他透露，自己的愛車是還未改款的KYMCO K1 125，因為是第一次騎這麼遠，心裡難免有些忐忑，想請教網友關於路線、隨身物品、休息點及路況等注意事項。

貼文一出，立刻吸引大批有長途騎乘經驗的網友熱心回覆。其中，最多人推薦的路線是「台三線（內山公路）」與「台一線（縱貫公路）」。

支持「台三線」的網友認為，該路線沿途風景優美、紅綠燈較少，騎起來相對順暢。但多位老司機也特別警告，「苗栗段」是台三線最危險的區域，「晚上非常非常非常暗，而且彎道相對可怕，絕對不要以為跟新竹一樣都是高速彎道，速度該放慢就放慢！」網友強調，走台三線務必管好右手（油門），注意測速照相，且「絕對不要晚上騎」。

另一方面，建議走「台一線」的網友則認為，台一線穿過許多鄉鎮市區，補給站、加油站及機車行密集，「對於長途新手來說，台一線是最安全的選擇，萬一車子真的出問題，不怕找不到人求救」，不過缺點是紅綠燈多、車流量大，騎起來較花時間也比較耗神。

至於沿海的「西濱快速公路」，多數人不建議原PO走這條路，除了因為從北部到南投會繞大遠路外，西濱的側風強勁、大型車輛多，對新手騎士來說壓力太大。

除了路線選擇，老司機們也千叮嚀萬囑咐長途騎乘的「保命3守則」：

1. 行前大檢查：出發前務必到機車行檢查胎壓、胎紋、煞車皮與機油，確保車況萬無一失。

2. 疲勞不上路：長途騎車對體力與精神是極大考驗，加上一直維持同樣姿勢，屁股肯定會痛到不行，「感覺到一點點疲憊，馬上找超商休息！疲勞駕駛非常危險。」

3. 導航要看仔細：務必將導航設定為「機車模式」，並避開收費路段與高速公路。對此原PO也心有餘悸地回覆，之前曾因導航帶錯路而不小心誤闖國道，差點嚇破膽。

最後，有網友中肯地表示：「省下的1,200元，花掉的時間跟精神都不止這點錢，萬一車子半路拋錨，修理費可能破萬。」建議原PO以旅遊放鬆的心態慢慢騎，安全才是回家唯一的路。

騎車環島 機車族 機車騎士 大學生 台灣 開學日

