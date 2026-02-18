快訊

移地教學再升級！文大新聞系走進百年啤酒大廠 青島直擊世界品牌誕生地

聚傳媒／ 校園記者陳芷瑾報導
青島啤酒博物館與品飲活動。照片為黃安眴與黃韵雯拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
青島啤酒博物館與品飲活動。照片為黃安眴與黃韵雯拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文化大學新聞系於寒假前的自主學習周，規劃學生前往山東青島展開移地教學，透過實地參訪與文化體驗，帶領學生走出課堂、走進現場。此次交流不僅拜訪姊妹校、踏查歷史古蹟，也深入產業場域，讓學生在親身觀察中理解地方發展脈絡，感受青島如何在歷史與現代之間，形塑出獨具特色的城市性格，以強化採訪寫作的實務能力。

行程中，參訪青島啤酒博物館成為不少學生心中的亮點。作為青島最具代表性的產業地標，博物館前身即為百年啤酒工廠的發源地。這個從青島走向世界的名字，如今行銷全球120多個國家，是世界十大啤酒之一。不僅是國際市場上辨識度極高的中國大陸品牌，也早已成為青島城市形象的重要象徵。

館內空間巧妙結合歷史建築與現代展示設計，規劃多個主題展區，從品牌創立背景、關鍵歷史人物，到不同時期的釀造設備與包裝演變，完整呈現青島啤酒跨越百年的發展歷程。隨著導覽員的解說，學生得以理解這個世界級品牌，如何在時代變遷、市場競爭與技術革新中，不斷調整定位，建立穩固的品牌形象與品質信任。

展區中大量運用實體設備、模型與圖文說明，讓參觀者近距離認識啤酒從原料選擇、發酵控制到品質管理的專業流程。對多數學生而言，這不只是「看展覽」，而是第一次如此具體地理解，世界級啤酒背後其實得仰賴長時間累積的工藝技術、產業紀律與組織管理能力，也讓人重新認識製造業在城市發展中的深層價值。

值得一提的是，青島啤酒不僅是商業品牌，更是在地產業的縮影。從工廠、博物館，再到每年夏天吸引大量觀光客的國際啤酒節，品牌本身早已與城市生活緊密結合。接待方安排學生走進青島啤酒博物館，正是希望學生能從產業文化的角度，理解地方如何透過一個成功品牌，串聯歷史記憶、就業結構與觀光經濟，形塑城市競爭力。

館內互動體驗區同樣深受學生喜愛，多媒體裝置與操作設計提升參與感，導覽過程中學生也踴躍提問，與館方人員交流品牌經營與產業轉型議題。行程最後的品飲體驗，讓學生在理解釀造文化後，實際品嚐六種不同風味的青島啤酒，從味覺層面加深對品牌特色的記憶，在歡樂時光中為參訪畫下生動句點。

文大新聞系表示，移地學習的核心目的，在於讓學生將課堂知識與真實世界連結。青島啤酒博物館不只是保存工業文化的場域，更是一堂關於品牌、產業與城市發展的實境課程。透過這樣的參訪安排，學生得以培養跨領域觀察能力，理解產業如何影響城市，也為未來的學習與職涯思考，提供更寬廣的視角。未來將持續推動各式交流計畫，鼓勵學生走出校園，累積屬於自己的學習經驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聚傳媒

品牌 博物館 行程

