快訊

「鬼見愁」走完傳奇一生！吳敦告別式黑白兩道送行 警方也來了

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

向大自然取經 台菲研究仿生科技處理污水兼發電

中央社／ 馬尼拉15日專電
國立宜蘭大學與菲律賓德拉薩大學正共同推動以仿生創新技術處理污水兼發電的合作計畫。圖為宜蘭大學計畫主持人王金燦（右）的團隊與菲律賓團隊以視訊方式合影。（宜蘭大學提供）中央社
國立宜蘭大學與菲律賓德拉薩大學正共同推動以仿生創新技術處理污水兼發電的合作計畫。圖為宜蘭大學計畫主持人王金燦（右）的團隊與菲律賓團隊以視訊方式合影。（宜蘭大學提供）中央社

在跨海相隔約1000公里的兩座實驗室裡，台灣與菲律賓的研究團隊正為同一個問題努力，即如何運用受大自然啟發的科學，同時達成處理污水和發電2個目標。

這項合作計畫聚焦以仿生創新技術提升微生物燃料電池的電性，由國立宜蘭大學與菲律賓德拉薩大學共同推動，台灣國家科學及技術委員會及菲律賓科技部支援經費。

在菲律賓，污水處理不足與高電價是許多家庭與社區每天面對的現實。微生物燃料電池正是利用天然微生物分解污水的過程產生電力，可望一舉解決這些問題。

德拉薩大學（De La Salle University）的合作實驗室位於拉古納省（Laguna）比南市（Biñan），距馬尼拉市約40公里。

德拉薩大學機械工程學系教授巫邦杜（AristotleUbando）告訴中央社，仿生創新是從自然界汲取靈感，再轉化為工程設計。就這項合作計畫而言，雙方希望透過仿生概念，優化燃料電池系統內部的流體流動設計，進而強化污水處理效果及提升發電效率。

巫邦杜說：「我們重新設計微生物燃料電池的反應腔室，使流體流動更順暢，為天然微生物創造更理想的工作環境。」

這項合作展現台菲科研能量的互補性，在菲律賓端，德拉薩大學團隊負責運算模擬與系統設計；在台灣端，宜蘭大學機械與機電工程學系教授王金燦領導的團隊，負責分享關鍵技術，其實驗室也將成為原型測試的基地。

巫邦杜指出，菲律賓是群島國家，國土分散，微生物燃料電池具備小型化與可移動的特性，未來有機會成為區域型水處理和分散式發電的解決方案。

菲律賓各地區對潔淨用水的需求甚大，特別是在基礎設施不足的偏遠地區，德拉薩大學團隊正評估與馬尼拉自來水公司等水務單位合作的可能性，未來將研究成果導入實際水處理場域。

對台灣而言，這項合作計畫有助於深化綠能與永續工程研發，提升學界與產業的整體技術水準。

王金燦表示，雙邊合作不僅推動科技創新，也為學生交流與國際人才培育提供平台，符合政府與產業對長期研發能量的期待。

曾被借調派駐印度代表處擔任科技組長的王金燦說，他的外派服務經驗將有助提升計畫執行成效，強化國際合作科研加值效應。

目前計畫現處於設計與原型開發階段。雙方團隊規劃第一年聚焦運算設計，第二年為設計定案與原型製作，第三年則展開產業層面的測試與應用評估。

雙方研究團隊期盼，此計畫可成為台菲學術合作轉化為公共與產業效益的具體案例，為雙邊在永續科技領域的長期合作奠定基礎。

設計 菲律賓 電池

延伸閱讀

Taiwan Top團隊獎助 狂美交響管樂團等6團新進榜

南海言語交鋒加劇 菲律賓軍方：捍衛主權不畏犧牲

南海持續緊張 日本移交沿岸雷達系統予菲律賓

菲律賓參議院通過決議案 譴責中國大使館無禮

相關新聞

向大自然取經 台菲研究仿生科技處理污水兼發電

在跨海相隔約1000公里的兩座實驗室裡，台灣與菲律賓的研究團隊正為同一個問題努力，即如何運用受大自然啟發的科學，同時達成...

體驗布袋戲媽祖遶境 台師大帶外籍生感受台灣味

台師大國語中心成立近70年，去年學員人次破萬，國語中心課程結合台灣文化，帶學生製作鳳梨酥、小籠包等，還體驗藍染、布袋戲、...

政大道南心理治療所啟用 當天預約成即時避風港

位於台北市文山區的「道南心理治療所」，結合政大師生資源，擁有多達20名心理師，加上耗資近百萬打造的預約系統，最快可當天預...

中原產學攜手育半導體人才 獎學金替代役接軌業界

中原大學推動就業學程，攜手產業培育人才，114學年第1學期共開設41個學程，例如半導體和科技業的就業學程，提供高額獎學金...

論文謝辭沒伴侶名字＝不重要？ 網揭「分手魔咒」：寫了才尷尬

畢業季將近，不少碩博士生對於論文正在趕工。然而，近日有網友在Threads上發文訴苦，表示交往期間佔了男友碩士生涯的五分之三，但男友的畢業論文謝辭中，不僅感謝了師長、同學、補習班同事，甚至連「和同學去逛二手店」這種瑣事都詳列其中，卻唯獨隻字未提「女朋友」，讓原PO感到相當心寒，認為自己在對方的研究所生活中彷彿是一片空白。

高師大語教中心結業式 外籍學生舞龍宋江陣驚艷

國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，結合語言學習、傳統藝術與辦桌文化，讓學習成果不只停留在課堂，更在舞台與餐桌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。