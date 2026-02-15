體驗布袋戲媽祖遶境 台師大帶外籍生感受台灣味

快訊

中央社／ 台北15日電
台灣師範大學國語教學中心課程結合台灣文化，帶學生體驗藍染、布袋戲、媽祖遶境等活動，帶外籍學員感受道地台灣味。（台師大國語中心提供）中央社
台灣師範大學國語教學中心課程結合台灣文化，帶學生體驗藍染、布袋戲、媽祖遶境等活動，帶外籍學員感受道地台灣味。（台師大國語中心提供）中央社

台師大國語中心成立近70年，去年學員人次破萬，國語中心課程結合台灣文化，帶學生製作鳳梨酥、小籠包等，還體驗藍染、布袋戲、媽祖遶境等活動，帶外籍學員感受道地台灣味。

台灣師範大學國語教學中心成立於1956年秋季，至今已有近70年歷史，學員來自世界各地80多個國家，是全台最大最著名的以華語為第二語言教學的中心。

台師大國語中心主任蔡雅薰告訴中央社記者，前幾年因COVID-19疫情影響，國語中心學員人數也有所減少，但近幾年已逐步回溫，從2022年的6144人次成長到2025年逾萬人次，漸漸恢復和疫情前相仿的狀況。

根據台師大國語中心統計，近3年學員最多的前4名國家排序為日本、美國、泰國、印尼，第5名則由韓國或越南輪替。

蔡雅薰表示，國語中心課程兼顧聽、說、讀、寫等4項技能均衡發展，學生即使是零基礎，只要按部就班學習1年，在日常生活溝通、使用華語都不會有太大問題；另外也針對華裔學生提供讀寫加強的實用中文讀寫課程，還能根據各合作單位與學校的專案，為團體量身訂做專屬課程。

在教學與課程上，蔡雅薰提到，國語中心課程多達9級，並詳細規範每級應該具備的能力，在錄取老師時也很嚴格，非常注重教學能力，因此每年競爭都非常激烈；而老師對於學生語言能力的掌握也很嚴謹，未達到應有的程度就無法晉級。

為幫助學生更融入台灣、並增加華語使用的機會，蔡雅薰指出，國語中心課程也會結合台灣文化與節慶，例如帶領學生製作鳳梨酥、小籠包、珍珠奶茶等在地美食，還會體驗藍染、國劇臉譜、採茶、控窯、布袋戲、媽祖遶境等活動，讓學生沉浸在華語環境中，也感受道地台灣味。

另外，台師大國語中心還會安排企業參訪活動，像是科技產業、寵物行業等，讓外籍學員有機會更瞭解台灣的產業環境，也能增加他們未來留在台灣工作的意願。

台師大 華語 鳳梨酥 布袋戲

