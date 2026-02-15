中原產學攜手育半導體人才 獎學金替代役接軌業界

中原大學推動就業學程，攜手產業培育人才，114學年第1學期共開設41個學程，例如半導體和科技業的就業學程，提供高額獎學金、研發替代役等，讓學生及早接軌業界。

因應產業快速變動與人才需求高度專業化，中原大學自102學年起就推動「就業學程」，首創由企業深度參與課程設計的產學新模式，讓大學育才與企業用才無縫接軌。

中原大學職涯發展處處長黃美珠告訴中央社記者，中原大學在102學年與兆豐銀行、台塑石化、華碩電腦等多家企業合作推出就業學程，突破傳統僅安排短期實習的框架，改由企業直接參與課程規劃，依產業需求量身打造專業人才。

根據中原大學職涯處統計，截至114學年第1學期，已與72家企業合作，透過7個學院、28個系所以及通識中心、語言中心，共開設41個就業學程，114學年第1學期總計1673名學生修習。

中原大學職涯處產業人才培育中心主任張恕豪舉例，中原電機系與日月光半導體合作就業學程，由企業主管與校內教師共同規劃課程，將封裝製程、製程整合等核心能力導入教學，並安排參訪，帶學生走入全球級封裝測試廠的運作環境，瞭解半導體產業的產線規模與工程節奏。

中原大學化工系則與IC載板大廠「景碩科技」合作就業學程，張恕豪提到，景碩科技設立高額獎助學金，單一學程獎助金總額介於25萬至40萬元，還推動「預聘制度」，表現優異的碩士生畢業後可直接進公司服務，以研發替代役身分投入工作，工程師起薪即達4萬元以上。

在生醫與文創領域，中原大學生物科技系和葡萄王生技合作就業學程，除了提供實習名額，葡萄王生技更全額支援業師授課與企業參訪經費，並輔導學生考取「保健食品初級工程師」等證照。

另外，中原大學通識中心開設的「數位音樂就業學程」則與強力錄音室、玉成錄音室等業界單位合作，提供實習機會，並推動Cubase國際證照培訓，讓學生得以參與民歌演唱會等大型展演的幕後製作。