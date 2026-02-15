政大道南心理治療所啟用 當天預約成即時避風港

位於台北市文山區的「道南心理治療所」，結合政大師生資源，擁有多達20名心理師，加上耗資近百萬打造的預約系統，最快可當天預約，能即時成為師生和居民的心靈避風港。

由政治大學教育學院社區心理諮商發展中心成立的「道南心理治療所」 於1月2日正式營運，提供個別或團體諮商、心理測驗等服務，並受理15至45歲青壯世代心理健康方案、政大學生公益方案、政大教職員工方案等，透過這些補助方案，也可減輕師生或民眾的自費負擔。

道南心理治療所所長陳婉真接受中央社記者訪問時表示，學校諮商中心常面臨兩個困難，通常對象以學生為主，難以服務到教職員；其次是想排的人太多，但僧多粥少，以政大為例，非緊急個案者要先排初診，學生得拼手速，搶兩週一次的初診名額，搶到後還要再等上10至12天。

為提供更即時的協助，陳婉真提到，道南心理治療所讓教職員生和社區居民能以自費的方式，接受個別或團體心理治療，不會有次數限制、也不需要長時間的預約等候。

陳婉真說明，通常民眾預約一般心理治療所或心理諮商所，多半要到網站填寫Google表單，再等櫃台人員聯繫；而道南心理治療所耗資近百萬打造便捷且直觀的預約系統，可直接線上預約，選擇想要的時間或心理師，最快當天就可預約諮商。

一般的心理治療所或心理諮商所，多數以臨床心理師或諮商心理師等其中一類為主。

陳婉真指出，道南心理治療所擁有約20名心理師，包含臨床心理師和諮商心理師，未來還會有兒童心理師；臨床心理師對焦慮症、憂鬱症等精神症狀熟悉，以認知行為治療、精神分析治療為主，諮商心理師則更重視來談者的正向或優勢特質。

道南心理治療所陣容強大，陳婉真提到，可提供更好的「適配性」，民眾在心理治療或諮商過程中會產生挫折或認為沒有幫助，通常是因為沒遇到適配的心理師；道南心理治療所在一開始媒合上，就希望幫來訪者選到適配的心理師，減少挫折感，民眾若想更換心理師，也會協助進行資料銜接，縮短轉換的「陣痛期」。