政大道南心理治療所啟用 當天預約成即時避風港

中央社／ 台北15日電
位於台北市文山區的「道南心理治療所」，1月2日正式營運，結合政治大學師生資源與簡便的線上預約系統，最快當天就可預約諮商，能即時成為師生和居民的心靈避風港。（政大提供）中央社
位於台北市文山區的「道南心理治療所」，1月2日正式營運，結合政治大學師生資源與簡便的線上預約系統，最快當天就可預約諮商，能即時成為師生和居民的心靈避風港。（政大提供）中央社

位於台北市文山區的「道南心理治療所」，結合政大師生資源，擁有多達20名心理師，加上耗資近百萬打造的預約系統，最快可當天預約，能即時成為師生和居民的心靈避風港。

由政治大學教育學院社區心理諮商發展中心成立的「道南心理治療所」 於1月2日正式營運，提供個別或團體諮商、心理測驗等服務，並受理15至45歲青壯世代心理健康方案、政大學生公益方案、政大教職員工方案等，透過這些補助方案，也可減輕師生或民眾的自費負擔。

道南心理治療所所長陳婉真接受中央社記者訪問時表示，學校諮商中心常面臨兩個困難，通常對象以學生為主，難以服務到教職員；其次是想排的人太多，但僧多粥少，以政大為例，非緊急個案者要先排初診，學生得拼手速，搶兩週一次的初診名額，搶到後還要再等上10至12天。

為提供更即時的協助，陳婉真提到，道南心理治療所讓教職員生和社區居民能以自費的方式，接受個別或團體心理治療，不會有次數限制、也不需要長時間的預約等候。

陳婉真說明，通常民眾預約一般心理治療所或心理諮商所，多半要到網站填寫Google表單，再等櫃台人員聯繫；而道南心理治療所耗資近百萬打造便捷且直觀的預約系統，可直接線上預約，選擇想要的時間或心理師，最快當天就可預約諮商。

一般的心理治療所或心理諮商所，多數以臨床心理師或諮商心理師等其中一類為主。

陳婉真指出，道南心理治療所擁有約20名心理師，包含臨床心理師和諮商心理師，未來還會有兒童心理師；臨床心理師對焦慮症、憂鬱症等精神症狀熟悉，以認知行為治療、精神分析治療為主，諮商心理師則更重視來談者的正向或優勢特質。

道南心理治療所陣容強大，陳婉真提到，可提供更好的「適配性」，民眾在心理治療或諮商過程中會產生挫折或認為沒有幫助，通常是因為沒遇到適配的心理師；道南心理治療所在一開始媒合上，就希望幫來訪者選到適配的心理師，減少挫折感，民眾若想更換心理師，也會協助進行資料銜接，縮短轉換的「陣痛期」。

心理治療所 臨床心理師 政大

相關新聞

體驗布袋戲媽祖遶境 台師大帶外籍生感受台灣味

台師大國語中心成立近70年，去年學員人次破萬，國語中心課程結合台灣文化，帶學生製作鳳梨酥、小籠包等，還體驗藍染、布袋戲、...

政大道南心理治療所啟用 當天預約成即時避風港

位於台北市文山區的「道南心理治療所」，結合政大師生資源，擁有多達20名心理師，加上耗資近百萬打造的預約系統，最快可當天預...

中原產學攜手育半導體人才 獎學金替代役接軌業界

中原大學推動就業學程，攜手產業培育人才，114學年第1學期共開設41個學程，例如半導體和科技業的就業學程，提供高額獎學金...

論文謝辭沒伴侶名字＝不重要？ 網揭「分手魔咒」：寫了才尷尬

畢業季將近，不少碩博士生對於論文正在趕工。然而，近日有網友在Threads上發文訴苦，表示交往期間佔了男友碩士生涯的五分之三，但男友的畢業論文謝辭中，不僅感謝了師長、同學、補習班同事，甚至連「和同學去逛二手店」這種瑣事都詳列其中，卻唯獨隻字未提「女朋友」，讓原PO感到相當心寒，認為自己在對方的研究所生活中彷彿是一片空白。

高師大語教中心結業式 外籍學生舞龍宋江陣驚艷

國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，結合語言學習、傳統藝術與辦桌文化，讓學習成果不只停留在課堂，更在舞台與餐桌...

她質疑讀資工「薪水高卻很累」CP值不高 過來人吐心聲：不想走科技業

大學讀什麼科系對未來最有幫助？相信這個問題每個人答案都不一樣，有人認為語言是最好利器，但也有人考量現在是科技時代，選擇相關科系才有前途。一名女網友表示資工系不好讀，CP值也不高，實在不懂為何那麼多人都要選資工系就讀，貼文一出也引起不少討論。

