印度、越南籍專任教授近5年增 學界缺人南向國家料成高教人才庫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，預料東南亞籍學者將成為不少大學師資聘任來源。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片
近年越南印尼等國已為台灣大專校院境外生前兩大生原國。大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，加上國內大專校院缺師資，預料東南亞籍學者將成為不少大學師資聘任來源。教育部數據也顯示，近五學年來越南、印尼、印度籍專任教師數均上揚。

根據教育部統計，109至113學年間，印度、印尼、越南等國大專校院專任教師數持續上升，印度從37人增為58人，越南則從30人增為69人，印尼從14人增至27人。

元智大學校長廖慶榮指出，東南亞籍博士生留台從事教職的意願相當高，在於熟悉台灣環境，且生活與工作條件對應母國仍相當不錯。近年國內資訊與電機、電子等領域聘任東南亞籍學者情況明顯增加，原因在於上述領域已難以聘得本國籍學者，以元智為例，目前有來自16國、42位專任外籍教師，佔全校教師總數約14%。

廖慶榮也談到，東南亞國家來台學生眾多，預計未來將成為台灣各大學教師的聘任來源，情況也如同台灣、中國大陸與印度等地的學生前往美國留學，取得學位後多盼留在當地。

中原大學資管系教授皮世明談到，近年如電機、機械、工業工程等乃至於商學院科系，多有聘任東南亞籍甚至中亞籍學者，東南亞數個發展中國家人口基數大，如印度也有較好的理工背景，而台灣資通訊領域正面臨學生不願讀博士、不願意從事教職的瓶頸。

再者，皮世明也說，大專校院也受生師比規範，若教師退休又未補齊，就無法招收對應數額的學生，代表學校要維持招生規模則一定得聘人，聘外籍師還能算入國際化指標，聘請東南亞籍學者，儼然是當下比較容易的選擇。

台科大電子工程系教授呂政修談到，近年如工程、電資學院科系甚至退休教授比新進教授還多。又以自身的實驗室為例，過去就有數名印尼籍學生畢業後回母國任教，但印尼助理教授級即便加計鐘點，月薪僅台幣一萬多元，確實也想過，應能將優秀的博士留在台灣服務。

呂政修也談到，推動國際化需磨合期，如口音等狀況可透過再次說明、適度的肢體語言等加以克服。近年台科大也有印度裔教師自行舉辦mini workshop，願意和實驗室學生進一步互動，有無投入心力於教學更重要。

