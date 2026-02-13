高師大語教中心結業式 外籍學生舞龍宋江陣驚艷
國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，結合語言學習、傳統藝術與辦桌文化，讓學習成果不只停留在課堂，更在舞台與餐桌上精彩綻放。高師大校長王政彥表示，學校長期致力推動國際化與多元文化交流，本次結業式透過舞龍、宋江陣與辦桌體驗，搭建跨越語言與文化的橋梁，展現優質國際華語教育的成果。
活動在震撼鼓聲中揭開序幕，由來自法國、日本、韓國、泰國與越南等國學生組成的舞龍隊率先登場，身手矯健、氣勢磅礡，贏得滿堂喝采。隨後演出的宋江陣步伐整齊、口號響亮，展現百年陣頭文化的團隊精神與堅韌意志，也象徵學生在華語學習上的扎實與成長。年節將近，現場席開十餘桌「總舖師辦桌」宴席，讓師生大快朵頤，也讓學生從餐桌文化中理解台灣社會脈絡，將語言學習延伸至真實生活情境。
高師大語文教學中心主任鍾鎮城指出，透過沉浸式文化教學，讓學生在實作中精準掌握華語專有名詞與文化意涵。這份文化認同與情感連結，正是無法以分數衡量的學習成果，也是持續推動華語教育創新的最大動力。
【編輯推薦】
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。