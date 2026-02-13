快訊

高師大語教中心結業式 外籍學生舞龍宋江陣驚艷

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
來自多國的學生化身宋江陣成員，步伐整齊、口號響亮，體驗台灣傳統陣頭文化之美。記者劉學聖／攝影
來自多國的學生化身宋江陣成員，步伐整齊、口號響亮，體驗台灣傳統陣頭文化之美。記者劉學聖／攝影

國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，結合語言學習、傳統藝術與辦桌文化，讓學習成果不只停留在課堂，更在舞台與餐桌上精彩綻放。高師大校長王政彥表示，學校長期致力推動國際化與多元文化交流，本次結業式透過舞龍、宋江陣與辦桌體驗，搭建跨越語言與文化的橋梁，展現優質國際華語教育的成果。

活動在震撼鼓聲中揭開序幕，由來自法國、日本、韓國、泰國與越南等國學生組成的舞龍隊率先登場，身手矯健、氣勢磅礡，贏得滿堂喝采。隨後演出的宋江陣步伐整齊、口號響亮，展現百年陣頭文化的團隊精神與堅韌意志，也象徵學生在華語學習上的扎實與成長。年節將近，現場席開十餘桌「總舖師辦桌」宴席，讓師生大快朵頤，也讓學生從餐桌文化中理解台灣社會脈絡，將語言學習延伸至真實生活情境。

高師大語文教學中心主任鍾鎮城指出，透過沉浸式文化教學，讓學生在實作中精準掌握華語專有名詞與文化意涵。這份文化認同與情感連結，正是無法以分數衡量的學習成果，也是持續推動華語教育創新的最大動力。

國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，讓外籍學生體驗辦桌文化。記者劉學聖／攝影
國立高雄師範大學語文教學中心今天舉辦結業典禮，讓外籍學生體驗辦桌文化。記者劉學聖／攝影
來自法國、日本、韓國、泰國與越南等國學生組成的舞龍隊率先登場，身手矯健、氣勢磅礡，贏得滿堂喝采。記者劉學聖／攝影
來自法國、日本、韓國、泰國與越南等國學生組成的舞龍隊率先登場，身手矯健、氣勢磅礡，贏得滿堂喝采。記者劉學聖／攝影

華語 高師大

