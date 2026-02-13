快訊

論文謝辭沒伴侶名字＝不重要？ 網揭「分手魔咒」：寫了才尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議，論文謝辭應以「由公而私」的順序撰寫，優先感謝指導教授與資助單位。至於伴侶是否該寫入，考量到未來變數，建議以此為慎。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
畢業季將近，不少碩博士生對於論文正在趕工。然而，近日有網友在Threads上發文訴苦，表示交往期間佔了男友碩士生涯的五分之三，但男友的畢業論文謝辭中，不僅感謝了師長、同學、補習班同事，甚至連「和同學去逛二手店」這種瑣事都詳列其中，卻唯獨隻字未提「女朋友」，讓原PO感到相當心寒，認為自己在對方的研究所生活中彷彿是一片空白。

原PO表示，雖然能理解男友可能覺得尷尬或擔心分手後留下痕跡，但當看到他連生活瑣事都寫進去，卻連個隱晦的「感謝女友」都不願意寫，感到不受重視。貼文一出，引發網友熱烈討論。一派網友認為「逛二手店」確實太過分，直言：「連二手店都寫卻沒寫妳，這不是避嫌，是妳在他心中份量不如那家店」、「這絕對是警訊，建議分手」、「感覺他根本沒把妳放進未來規劃」。

但「過來人」則急勸原PO想開點，指出「論文謝辭不寫另一半」其實是學術界的潛規則。「這東西會永久保存在國家圖書館，萬一分手或離婚，未來的伴侶看到會很尷尬」、「我看過寫了未婚妻結果15年後離婚的」、「這叫『致謝魔咒』，寫了通常都會分，他是在保護妳」。

其實，論文謝辭的撰寫大有學問，根據「但以理實驗室」文章指出，謝辭不僅是表達感恩，更是論文的一部分，會被多位老師甚至盲審專家閱讀，因此內容與措辭需慎重。

針對是否該感謝伴侶，以及謝辭的撰寫順序，專家提出了以下建議：

1.是否要感謝伴侶？務必三思

很多人會在致謝中提及男女朋友，但隨著時間推移，若關係改變，白紙黑字的紀錄往往變得尷尬。因此，若非確定未來這段關係仍適合公開，專家建議慎重考量，或以模糊的「親友」、「家人」帶過即可。

2.謝辭的黃金順序

撰寫謝辭時，建議依照「由公而私」的邏輯進行排序，以展現專業度：

第一層：專業致謝 包括資助單位、指導教授（即使是掛名也應致謝，符合學術倫理）、研究參與者、實驗助理、校對人員及資料提供者。

第二層：個人致謝 包括家人、朋友、伴侶（若決定要寫），以及曾給予精神支持的人。這部分可以稍帶個人情感，展現研究背後的溫度。

3.用語需得體莊重

避免使用過於輕浮、戲謔或陰陽怪氣的語句（如「感謝經歷過的一切」），應具體且誠懇地表達感謝，例如：「感謝XXX在關鍵時刻提供的建議」、「感謝家人的包容與支持」。

專家也提醒，撰寫前務必查閱學校或系所的規定，有些單位甚至規定不得提及特定實驗室名稱或導師姓名，以免違反學術倫理或引發爭議。

雖然原PO對於未被提及感到失落，但許多網友也安慰她：「沒寫上去，分手後妳會感謝他的」、「至少妳不用跟那本論文一起被塵封在圖書館裡」。對於感情的價值，或許不該僅用幾行文字來衡量。

