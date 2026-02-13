她質疑讀資工「薪水高卻很累」CP值不高 過來人吐心聲：不想走科技業

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大學選讀科系對學子未來的發展有影響。圖／聯合報系資料照片
大學讀什麼科系對未來最有幫助？相信這個問題每個人答案都不一樣，有人認為語言是最好利器，但也有人考量現在是科技時代，選擇相關科系才有前途。一名女網友表示資工系不好讀，CP值也不高，實在不懂為何那麼多人都要選資工系就讀，貼文一出也引起不少討論。

原PO在Dcard以「為啥一定要讀資工？」為題發文，她說自己是外文系，認為現在科技當道，不少人都把高薪的工程師當成未來求職目標，但卻覺得工程師雖然薪水高但相對也很累，而且資工系又不好讀，假設未來薪水都差不多的話，她認為讀文組CP值還比較高。

貼文一出引來眾人吐槽，「首先未來薪水就差很多了，假設不成立」、「誰說要讀資工，不能讀電機嗎？」、「哪個工作不累的我就問？」、「專挑爽的讀，後果就是一堆人能取代妳，薪水就拉不起來」、「文組讀到頂只摸得到理組的底，妳畢業就知道為啥文組被人笑了」、「薪水差太多了，工程師可以不累，薪水一樣比大部分工作高」、「外文系是AI第一個取代的工作」、「假設未來薪水差不多，不讀大學CP值最高吧」。

還有就讀相關科系的網友分享經驗，「我是真的考慮畢業後不走科技業，這種下班還在想上班的事情的生活真的過不慣」、「我都不推薦別人讀資工，沒有底子的人來這裡就是找死」、「不會累喔，每天上班都在滑手機，大概工作兩小時以內」、「講真的，做維護的職務，每天都在滑手機，只要系統沒問題就沒什麼事，薪水也比文組高出一大截」、「身為資工系普通人，我也覺得如果不太有熱誠的話其實不用來，軟體業的中位數多其他職業沒多少」。

日前115學年度大學學測才剛落幕，接下來要準備申請入學，升學輔導專家就預估各大學及科系的門檻，其中二類組以電機、資工（英、數A、自然）最為熱門，台大預估要44級分，清華、陽明交通、成功大學預估43級分，中央、中山、中正、中興等校約落在40級分，顯見資工系還是不少學子的目標。

科系 資工

