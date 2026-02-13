快訊

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

北台南家扶中心今發助學金 台大學生吐心聲：多了安心繼續走下去

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供

北台南家扶中心今天舉辦春季「助學圓夢‧感恩有您」活動，發出607萬元獎助學金給216名大專、高中職學生。3月預計發給450名國中小學生120萬元，總計666名兒少受惠。

今天的活動中，受助學生台大機械系三年級楊銘軒分享學習成長及勇敢追夢的生命故事。因父親早逝，經濟重擔落在母親身上，在求學過程經歷「想往前走，卻又害怕成為家庭經濟負擔的矛盾感」，深深烙印在心裡。

他說，家扶助學工程資助下，多了一分安心，也相信有一股力量可以繼續走下去，希望有一天能在台積電擔任設備工程師。

另一位陳宏文夢想成為具備專業與創新的餐飲人才，吳家螢希望把學業顧好、累積未來需要的能力，林沛儒希望能成為銀行儲備幹部，黃沁瑩希望「成為勇敢、不停成長的人。」

這五名家扶選出的「希望之星」與在場200多學生高舉「承諾未來心願卡」，在與會者手持「勇敢追夢，無所畏懼」、「家扶是你的後盾」、「不忘初心、砥礪前行」、「築夢踏實」、「學海無涯，勇敢探索」看板見證下，帶著祝福踏上圓夢旅程。

北台南家扶民國79年開始推動助學希望工程，今年第37年，至今協助超過5萬人次兒少安心就學，2012年推動全國家扶首創的「技職證照獎勵金」，提升學子就業競爭力與軟實力。

北台南家扶表示，現任台灣冷鏈協會榮譽理事長程東和是重要推手，15年來他以行行出狀元來勉勵同學，鼓勵同學透過多元化發展爭取技職教育機會。這次44人考取53張丙級、9張乙級證照，獲頒金額20萬7000元，總累計1095人次受獎，考取1323張丙級和130張乙級證照。

北台南家扶主任李桂平表示，北台南家扶幫助弱勢家庭將近900戶超過1500名兒少，感謝社會大眾對助學工程的支持與挹注，期待大眾能繼續關注並支持家扶助學工程。助學專線：06-6324560。

北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心今天發出607萬元獎助學金給216名學生。圖／北台南家扶提供

家扶中心 弱勢家庭 台大

延伸閱讀

30 萬人飯碗懸於一線？台美貿易協定背後的「汽車隱憂」產發署長發文吐心聲

宥勝MeToo風波後爆離婚！慈惠低調搬家首吐心聲：靈魂被抽乾

親揭過去遭飛輪海輪流「摸鳥」性騷　炎亞綸深夜吐心聲：不是要指責誰

跨越海峽送溫暖大愛 單親媽媽捐車禍賠償金給馬祖家扶

相關新聞

北台南家扶中心今發助學金 台大學生吐心聲：多了安心繼續走下去

北台南家扶中心今天舉辦春季「助學圓夢‧感恩有您」活動，發出607萬元獎助學金給216名大專、高中職學生。3月預計發給45...

國科會公布傑出研究獎 中山大學3教授獲獎

國科會公布「114年度傑出研究獎」獲獎名單，中山大學展現卓越科研實力，共有3位教授脫穎而出，包括校長、通訊工程研究所特聘...

亞洲大學「豐原院區」長照大樓上梁 校方：朝年底完工目標推進

亞洲大學「豐原院區」今舉行「長照大樓上樑典禮」預計四月將接續辦理醫療大樓上樑，整體院區朝年底完工目標推進。校長蔡進發表示...

熟廚餘新解方？逢甲大學聯手日仟公司開發新去化技術 最快9個月商轉

台中市去年爆發全國第一起非洲豬瘟，中央下令今年起家戶廚餘禁止餵豬，明年開始全面禁止廚餘養豬，廚餘去化成為各縣市難題。逢甲...

擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求

教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多...

爸媽都讀台大醫！她沒遺傳到「學霸基因」自慚形穢 網反羨：他們完全是天使

有一種壓力來自父母太優秀。一位女網友分享，雙親皆為台大醫學系的頂尖人才，但身為「學霸二代」的她卻成績平平，讓她感到「配不上父母」而愧疚；然而，原PO的家長不僅不責備…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。