北台南家扶中心今發助學金 台大學生吐心聲：多了安心繼續走下去
北台南家扶中心今天舉辦春季「助學圓夢‧感恩有您」活動，發出607萬元獎助學金給216名大專、高中職學生。3月預計發給450名國中小學生120萬元，總計666名兒少受惠。
今天的活動中，受助學生台大機械系三年級楊銘軒分享學習成長及勇敢追夢的生命故事。因父親早逝，經濟重擔落在母親身上，在求學過程經歷「想往前走，卻又害怕成為家庭經濟負擔的矛盾感」，深深烙印在心裡。
他說，家扶助學工程資助下，多了一分安心，也相信有一股力量可以繼續走下去，希望有一天能在台積電擔任設備工程師。
另一位陳宏文夢想成為具備專業與創新的餐飲人才，吳家螢希望把學業顧好、累積未來需要的能力，林沛儒希望能成為銀行儲備幹部，黃沁瑩希望「成為勇敢、不停成長的人。」
這五名家扶選出的「希望之星」與在場200多學生高舉「承諾未來心願卡」，在與會者手持「勇敢追夢，無所畏懼」、「家扶是你的後盾」、「不忘初心、砥礪前行」、「築夢踏實」、「學海無涯，勇敢探索」看板見證下，帶著祝福踏上圓夢旅程。
北台南家扶民國79年開始推動助學希望工程，今年第37年，至今協助超過5萬人次兒少安心就學，2012年推動全國家扶首創的「技職證照獎勵金」，提升學子就業競爭力與軟實力。
北台南家扶表示，現任台灣冷鏈協會榮譽理事長程東和是重要推手，15年來他以行行出狀元來勉勵同學，鼓勵同學透過多元化發展爭取技職教育機會。這次44人考取53張丙級、9張乙級證照，獲頒金額20萬7000元，總累計1095人次受獎，考取1323張丙級和130張乙級證照。
北台南家扶主任李桂平表示，北台南家扶幫助弱勢家庭將近900戶超過1500名兒少，感謝社會大眾對助學工程的支持與挹注，期待大眾能繼續關注並支持家扶助學工程。助學專線：06-6324560。
