亞洲大學「豐原院區」長照大樓上梁 校方：朝年底完工目標推進

亞洲大學「豐原院區」今舉行「長照大樓上樑典禮」預計四月將接續辦理醫療大樓上樑，整體院區朝年底完工目標推進。校長蔡進發表示，豐原院區將打造為全台第一間「藝術花園醫院」，結合智慧醫療、長照服務與美學空間，成為中部醫療與健康照護的新典範。

蔡進發說，亞洲大學附設豐原醫院暨豐原綜合長照機構（豐原院區）是亞大附設第三個醫療院區，區內將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200床、公托30位，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念，並提供醫療、長照、產學合作、生技產業、及實習教育、就業的「一條龍」服務。

學校說，園區由專業建築團隊規劃設計，結合綠建築與永續理念，導入自然採光、景觀花園與藝術設計元素，讓醫療場域不再冰冷，而是兼具人文溫度與療癒氛圍的空間。

上樑典禮依循傳統儀式進行，由蔡進發主祭，他表示，豐原院區不只是醫院擴建，而是亞洲大學邁向「AI大學」與智慧醫療整合的重要一步。未來院區將結合人工智慧診療輔助系統、大數據健康管理、再生醫學與精準醫療研究，並融入藝術展覽與景觀設計，打造「藝術花園醫院」，讓病患在療癒身體的同時，也能被藝術與自然安撫心靈。

他說，亞洲大學將擁有三家附屬醫院與完整醫療體系，能為學生提供從課堂、實驗室到臨床場域的一條龍實習與研究平台。「學生在校期間即可進入醫療第一線，這是許多大學無法比擬的優勢。」

亞洲大學「豐原院區」今舉行「長照大樓上樑典禮」。圖／亞洲大學提供