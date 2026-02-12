熟廚餘新解方？逢甲大學聯手日仟公司開發新去化技術 最快9個月商轉

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
逢甲大學指出，這套方案可建置在外埔綠能園區，建置設備時間約為9個月，若建置完成每日可去化約300公噸熟廚餘。圖／逢甲大學提供
逢甲大學指出，這套方案可建置在外埔綠能園區，建置設備時間約為9個月，若建置完成每日可去化約300公噸熟廚餘。圖／逢甲大學提供

台中市去年爆發全國第一起非洲豬瘟，中央下令今年起家戶廚餘禁止餵豬，明年開始全面禁止廚餘養豬，廚餘去化成為各縣市難題。逢甲大學今與日仟開發股份有限公司簽約，發表具備「高效率、低汙染、快速落地」的新型熟廚餘能源化整合技術，最快9個月後可上線。

逢甲大學指出，國內多數廚餘能源化的設施，以生廚餘厭氧發酵發電為主，熟廚餘含有油、鹽等成分，若要進入厭氧系統，須經過多道前處理程序，工期長、成本高且操作管理風險較大；這次與日仟公司的合作，正是希望針對上述痛點，提出一套流程簡化、工期短、環境風險低且能源回收效率高的作法。

逢甲大學表示，新型熟廚餘能源化整合技術的核心，在於「高溫霧化水解系統」，可有效分解油脂與其他有機物，大幅降低前處理程序的複雜度與操作難度；熟廚餘經過水解，液態水解物進入厭氧系統，固態水解物導入氣化發電系統，雙能源轉換設計更提升能源回收效率。

逢甲大學強調，新型整合技術可以提高沼氣平均產量，讓副產物回歸循環農業，增加經濟價值，此外幾乎不產生焦油、廢水與戴奧辛，不需額外加裝高成本的汙染防治設備；這套方案可以設置在台中外埔綠能生態園區等既有場域，預估9個月內可以完成試車，進入商轉階段。

逢甲大學綠色產品研究中心特聘教授朱正永是這套技術的核心推手，他的團隊在南投新合興牧場建立全球首座「二階段厭氧生物氫烷氣發電站」，並與義大利國家研究委員會成立跨國團隊，生質能技術也成功記轉到印尼、泰國等地，為這套新型的高效整合方案提供完整的技術驗證。

朱正永指出，新型的熟廚餘能源化整合方案的設計標準，每天可去化約300公噸熟廚餘，完全足夠處理台中市內所有熟廚餘，甚至有餘裕去化其他廢棄物；9個月是建置設備所需時間，日仟公司與外埔綠能園區談妥後就能投入設備建置。

台中市去年每天廚餘總量約350公噸，其中約20%是生廚餘，送到外埔綠能園區發電去化，剩下近300公噸熟廚餘全部採取焚化，市府推動源頭減量、破碎脫水、厭氧發電與堆肥資源化等策略，力求明年將每日去化量能提升到340公噸以上。

該方案的核心是以「高溫霧化水解系統」分解熟廚餘中的油和鹽等成分，降低前處理程序的複雜程度、提升能源回收效率。圖／逢甲大學提供
該方案的核心是以「高溫霧化水解系統」分解熟廚餘中的油和鹽等成分，降低前處理程序的複雜程度、提升能源回收效率。圖／逢甲大學提供
逢甲大學與日仟公司今天簽署合作，發表新型的熟廚餘能源化整合方案。圖／逢甲大學提供
逢甲大學與日仟公司今天簽署合作，發表新型的熟廚餘能源化整合方案。圖／逢甲大學提供

