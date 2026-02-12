擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求

教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。

受到少子女化、業界人才吸引力等因素影響，近年願意投入教育學程的人數有所下滑。教育部於今年2月10日預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，其中第10條讓設有師資培育中心的大學可自訂規則，讓學生將教育專業課程的學分，用來抵認主修、輔修的畢業學分。

此舉引發部分大學和教育團體擔憂。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天發布聲明，擔心這項修法將稀釋師資培育的專業價值。聲明指出，學子之所以對教職卻步，並非因為多修幾個學分太累，而是看到前輩教師們長期薪資低落、工作負擔重、職場充滿不信任感。

全中教主張，師資培育是一項嚴謹的專業訓練，修正草案放寬抵免學分，可能使學生大量減少學習本科專業課程，無異於自貶專業。

教育部今天稍晚發布新聞稿澄清，草案是依據最新師資職前教育課程基準，進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。

教育部表示，在AI科技、SEL（社會情緒學習）及跨域教學需求下，大學應重新思考課程結構如何更精煉、更扎實，「專業品質不在於單純學分堆積。」草案允許教育專業課程於符合規範前提下，可採認為主修、輔修畢業學分一部分，這是學位畢業學分計入方式的調整，並非將教育專業課程降格為一般通識課程。

教育部提到，如今學生投入教職志向的時間點已不同於過往。這次修法有助於鼓勵學生接觸師培課程，並探索教職發展可能。

另外，草案降低部分類科的學分下限，國小師資類科由至少40學分，降低為至少30學分。教育部表示，先前已多次召集專家學者、大學代表開會取得共識，且學分數是最低門檻，大學仍可依照專業發展特色規劃課程。