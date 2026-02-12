中山大學推台英聯合碩士學程 全額獎學金搶才

國立中山大學與倫敦大學亞非學院（SOAS）推出全台首個台英聯合碩士學位「全球公民權碩士學位學程」，並於115學年度招生。學費僅需常態留英費用的一半，並設有全額獎學金。

中山大學今天新聞稿表示，此學程主打「一年兩國」密集教學，學費僅需常態留英費用的一半，鼓勵有志於社會科學、人類學及性別研究的學生把握機會報考。115學年度計畫招收6名國際生和9名本國生。國際生即日起開放報名，本國生將於26日開始報名。

中山大學說明，去年4月與倫敦大學亞非學院簽署合作備忘錄，12月完成學位授予協議，日前舉辦招生說明會。學程修業年限為一年，採雙導師制，每位學生由兩校教授共同指導。

中山大學社會科學院院長陳美華表示，此學程核心為「平等、公民權與社會變遷」，引導學生探討跨國移民、永續發展與社會正義等議題，並採用「問題導向學習法」（PBL），培養學生應對全球挑戰的能力。

中山大學指出，面對全球高等教育學費攀升，英國碩士學費平均每年約2萬5000英鎊，此學程僅需1萬3000英鎊（約新台幣50萬元），學費省約50%。此外，學程特別設置6名全額獎學金及多名部分獎學金，落實教育平權並提升學子國際流動競爭力。