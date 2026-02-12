快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

中山大學推台英聯合碩士學程 全額獎學金搶才

中央社／ 高雄12日電

國立中山大學與倫敦大學亞非學院（SOAS）推出全台首個台英聯合碩士學位「全球公民權碩士學位學程」，並於115學年度招生。學費僅需常態留英費用的一半，並設有全額獎學金。

中山大學今天新聞稿表示，此學程主打「一年兩國」密集教學，學費僅需常態留英費用的一半，鼓勵有志於社會科學、人類學及性別研究的學生把握機會報考。115學年度計畫招收6名國際生和9名本國生。國際生即日起開放報名，本國生將於26日開始報名。

中山大學說明，去年4月與倫敦大學亞非學院簽署合作備忘錄，12月完成學位授予協議，日前舉辦招生說明會。學程修業年限為一年，採雙導師制，每位學生由兩校教授共同指導。

中山大學社會科學院院長陳美華表示，此學程核心為「平等、公民權與社會變遷」，引導學生探討跨國移民、永續發展與社會正義等議題，並採用「問題導向學習法」（PBL），培養學生應對全球挑戰的能力。

中山大學指出，面對全球高等教育學費攀升，英國碩士學費平均每年約2萬5000英鎊，此學程僅需1萬3000英鎊（約新台幣50萬元），學費省約50%。此外，學程特別設置6名全額獎學金及多名部分獎學金，落實教育平權並提升學子國際流動競爭力。

中山大學 國際生 科學

延伸閱讀

善用吸引力法則考公職 音樂系畢業生一年半成功轉型監所管理員

「友台不等於反中」帶入英國會 陳冠廷3方向增台英合作

教育部新春揮毫 教長以金文寫「馬」 書法家張炳煌揮毫「平安如意」

中山大學副校長陳彥旭請辭 校方：階段性任務已完成

相關新聞

擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求

教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多...

爸媽都讀台大醫！她沒遺傳到「學霸基因」自慚形穢 網反羨：他們完全是天使

有一種壓力來自父母太優秀。一位女網友分享，雙親皆為台大醫學系的頂尖人才，但身為「學霸二代」的她卻成績平平，讓她感到「配不上父母」而愧疚；然而，原PO的家長不僅不責備…

防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染

新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需...

頂大文組碩班沒人讀？教授見3人報考「僅1人應試」嘆該提早退休 網揭殘酷真相

在「重理輕文」的社會氛圍下，純文學的研究殿堂似乎逐漸隱沒在考生的志願清單之外。一位台師大英語系教授在社群發文，提到系上碩士班文學組的入學考試僅有3人報名…

嘉大有機市集邁入第17年 春節促銷助民眾健康迎好年

農曆春節將至，嘉義大學農業推廣中心將於2月14日在嘉大新民校區舉辦嘉大有機農產品市集春節促銷活動。已邁入第17年的市集，...

台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。